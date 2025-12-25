Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Актриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:38

Москва слезам не верит: как Вера Алентова перевернула отечественное кино и оставила после себя вечное наследие

Вера Алентова, народная артистка России, ушла из жизни на 83-м году жизни — Лента.ру

Вера Алентова, народная артистка России, ушла из жизни на 83-м году жизни, оставив после себя яркое наследие в отечественном кинематографе и театре. Об этом сообщается на Лента.ру, ссылаясь на слова режиссера Давида Шнейдерова.

Талант актрисы и педагогическая деятельность

Давид Шнейдеров отметил, что Вера Алентова была не только замечательной актрисой, но и прекрасным педагогом. Вместе с мужем, актером и режиссером Владимиром Меньшовым, она вела курс в ВГИКе, где пользовалась большой любовью и уважением студентов. Шнейдеров подчеркнул, что Алентова и Меньшов были чудесной парой, и она была достойной спутницей своего мужа, прекрасно исполняя роли в его фильмах.

"Она была замечательной актрисой. И в принципе это была чудесная пара, Алентова и Меньшов, она была ему достойной спутницей, прекрасной актрисой, игравшей в его фильмах", — сказал Шнейдеров.

Уход Алентовой и ее наследие

Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет. Она скончалась после того, как ей стало плохо в Театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким.

Всемирную известность актриса получила после исполнения главной роли в фильме "Москва слезам не верит", режиссером которого был Владимир Меньшов. Этот фильм стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 1981 году.

В браке с Владимиром Меньшовым у них родилась дочь Юлия, которая также стала известной актрисой и телеведущей.

