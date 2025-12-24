Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Собянин
Сергей Собянин
© www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:40

Москва на пределе притяжения: туристический поток в 2025 году бьёт исторический рекорд

Власти ожидают рост турпотока в Москву до 26,5 млн человек – Сергей Собянин

Москва может завершить 2025 год с рекордными показателями по турпотоку, существенно превзойдя результаты предыдущих лет. Столицу, по предварительным оценкам, посетят десятки миллионов гостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление мэра Москвы в Мосгордуме.

Рекордный туристический поток

По словам Сергея Собянина, текущий год имеет все шансы стать рекордным для столицы по числу туристов. Ожидается, что Москву посетят около 26,5 млн человек, что станет максимальным показателем за всё время наблюдений. Рост турпотока фиксируется как за счёт внутренних поездок, так и за счёт иностранных гостей.

"Нынешний 2025-й год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку. По предварительной оценке, будет около 26,5 млн [туристов]", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Смена географии иностранных гостей

Отдельно глава города отметил рост числа зарубежных туристов. По итогам года их количество увеличится примерно на 10%. При этом структура въездного туризма заметно изменилась по сравнению с предыдущими периодами.

"Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран", — подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, Москва последовательно переориентирует туристические связи, развивая сотрудничество со странами Азии, Ближнего Востока и другими государствами, заинтересованными в поездках в Россию. Это позволяет не только сохранять, но и наращивать общий туристический поток в столицу.

Читайте также

Анталья готовится к Новому 2026 году с рекордной загрузкой отелей — Турпром сегодня в 11:58
Пока Европа мёрзнет, Анталья празднует: как курорт переписывает правила зимнего отдыха

Анталья встречает Новый 2026 год масштабными программами, высокой загрузкой отелей и праздничной атмосферой, которая привлекает туристов со всего мира.

Читать полностью » Прямые рейсы из Новосибирска в Сиань начнутся с марта 2026 года – ТурПром сегодня в 10:22
Прямой рейс из Новосибирска в Сиань: что скрывает древний китайский город, который вы должны увидеть

S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Сиань с марта 2026 года, что открывает новые возможности для российских туристов.

Читать полностью » Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia сегодня в 8:15
Горящие туры исчезают, но не все потеряно: где найти самые дешевые направления перед праздниками

Горящие туры перед Новым годом почти исчезли, но туристам всё ещё доступны отдельные бюджетные направления и необычные акции.

Читать полностью » Зимой море в Турции остывает до +16 и купание срывается сегодня в 7:47
Зимние туры выглядят выгодно — но на месте ждёт неприятный сюрприз: где зимой не стоит бронировать тур

Зимние распродажи могут быть заманчивыми, но не разочаруйтесь от неожиданного климата на популярных курортах. Узнайте, где вас ждут комфортные условия, а где — сплошные сюрпризы.

Читать полностью » Самарканд сочетает архитектуру эпохи Темура и современную городскую жизнь — гиды сегодня в 3:22
На перекрёстке эпох и маршрутов: почему этот восточный город невозможно забыть

Самарканд — древний город Шёлкового пути, где архитектурные ансамбли и традиционная кухня раскрывают историю Востока без громких слов.

Читать полностью » Ночной рынок Зыонг Донг стал главной вечерней точкой притяжения Фукуока — Турпром вчера в 22:58
Ароматы моря и огни побережья: почему вечер на Фукуоке начинается именно с рынка Зыонг Донг

Ночной рынок Зыонг Донг на Фукуоке — это еда, сувениры и атмосфера острова в одном месте. Разбираемся, зачем туристы приходят сюда каждый вечер.

Читать полностью » Монастырь Гегард вырубили в базальтовых скалах ущелья Азат вчера в 18:18
Высечены в скалах и ущельях: монастыри Армении, от которых мурашки

Армянские монастыри — это не просто история, а живые воплощения культуры. Путешествуйте по всемирному наследию и откройте глубину духовности страны.

Читать полностью » Средний новогодний тур за границу оценили в 150–200 тыс рублей на человека — АТОР вчера в 15:03
Цены на Новый год за рубежом вышли на новый уровень: какой чек ждёт туристов

Новогодние каникулы за границей обойдутся россиянам в 150-250 тысяч рублей. Узнайте, сколько стоит отдых и как цены отличаются от российских туров.

Читать полностью »

