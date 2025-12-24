Москва на пределе притяжения: туристический поток в 2025 году бьёт исторический рекорд

Москва может завершить 2025 год с рекордными показателями по турпотоку, существенно превзойдя результаты предыдущих лет. Столицу, по предварительным оценкам, посетят десятки миллионов гостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление мэра Москвы в Мосгордуме.

Рекордный туристический поток

По словам Сергея Собянина, текущий год имеет все шансы стать рекордным для столицы по числу туристов. Ожидается, что Москву посетят около 26,5 млн человек, что станет максимальным показателем за всё время наблюдений. Рост турпотока фиксируется как за счёт внутренних поездок, так и за счёт иностранных гостей.

"Нынешний 2025-й год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку. По предварительной оценке, будет около 26,5 млн [туристов]", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Смена географии иностранных гостей

Отдельно глава города отметил рост числа зарубежных туристов. По итогам года их количество увеличится примерно на 10%. При этом структура въездного туризма заметно изменилась по сравнению с предыдущими периодами.

"Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран", — подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, Москва последовательно переориентирует туристические связи, развивая сотрудничество со странами Азии, Ближнего Востока и другими государствами, заинтересованными в поездках в Россию. Это позволяет не только сохранять, но и наращивать общий туристический поток в столицу.