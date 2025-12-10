Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мусульманки сверяются с картой перед отелем во время отпуска
Мусульманки сверяются с картой перед отелем во время отпуска
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:53

Москва и Петербург — вне конкуренции: почему арабские туристы считают их островами безопасности

Халяльная инфраструктура стала ключевым фактором для туристов — Альбир Крганов

Рост интереса туристов из арабских стран к России объясняется сочетанием безопасности крупных городов, продуманной религиозной политики и развитой инфраструктуры — об этом сообщает ТАСС. На фоне взаимной отмены визовых требований между Россией и Саудовской Аравией мотивы путешественников становятся предметом обсуждения, и именно эти факторы выходят на первый план.

Причины растущего туристического потока

По словам главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы Альбира Крганова, заметный приток гостей из арабских стран стал следствием нескольких параллельных процессов. В прошлом году, согласно экспертным оценкам, число туристов из этого региона увеличилось примерно на 60%. Этому способствовало открытие прямых рейсов из Саудовской Аравии, а также восприятие Москвы и Санкт-Петербурга как наиболее безопасных городов.

Крганов подчёркивает, что ценностный курс России, связанный с поддержкой религий, становится серьёзным аргументом для тех, кто выбирает направление путешествия. Позитивное отношение к стране формируется на основе сочетания культурных и бытовых факторов, которые важны для мусульманских гостей и влияют на их выбор маршрута.

"Такие решения связаны с желанием привлечь туристов, в том числе и в Россию. Так, мы слышали цифры от экспертов, что в прошлом году туристов из арабских стран у нас стало больше на 60%, сейчас из Саудовской Аравии открыты прямые рейсы. Поэтому у арабов большой интерес к России. Они считают, что Москва, Санкт-Петербург — самые безопасные города. И их, я бы сказал, очень привлекает курс нашей страны", — сказал муфтий Альбир Крганов.

Халяльная инфраструктура и восприятие России

Отношение арабских туристов к России во многом определяется тем, что страна воспринимается как религиозная и культурно близкая. По словам Крганова, это проявляется даже в вопросах питания: туристы считают приемлемым употребление мяса, если оно произведено православным человеком. Такая деталь, на первый взгляд бытовая, формирует ощущение доверия и совместимости культурных норм.

Халяльная инфраструктура остаётся важным преимуществом. В России действуют гостиницы, работающие по халяль-стандартам, и потенциальные гости знают об их наличии. Комплекс подобных условий делает пребывание мусульманских туристов комфортным и предсказуемым, что способствует повторным визитам и формированию устойчивого интереса.

Взаимный интерес и новые направления

Растёт и интерес россиян к странам Ближнего Востока. Как отмечает Крганов, расширяется доступность отдыха на побережье Красного моря. Кроме того, взаимная отмена виз упрощает совершение умры — малого паломничества, доступного в любое время года и не требующего сезонной подготовки, в отличие от большого хаджа.

Подписанное межправительственное соглашение между Россией и Саудовской Аравией открывает новые возможности для двустороннего туристического обмена. Оно снижает барьеры и формирует пространство, где культурные контакты становятся проще и активнее.

