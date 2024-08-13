Стало известно, кто снял все свободные помещения в "Москва-Сити"

По итогам минувшего полугодия количество свободных торговых площадей в ММДЦ "Москва-Сити" упало до 5,8%, подсчитали в консалтинговой компании NF Group.
Этот показатель на 5% меньше по сравнению с первой половиной 2023 года, более того, он стал минимальным за последние пять лет.
"Наблюдаемое снижение доли свободных площадей в инфраструктурном ретейле ММДЦ "Москва-Сити" до рекордных 5,8% свидетельствует о востребованности локации со стороны арендаторов различных профилей", — комментирует директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.
Она прогнозирует стабилизацию доли вакантных площадей инфраструктурного ретейла в "Москва-Сити" на уровне до 6%, поскольку в ближайшее время ввод новых объектов не планируется.
Основные арендаторы:
- заведения общественного питания — 30%,
- спортивные клубы — 23%,
- предприятия сферы услуг, ориентированные на обслуживание дневного трафика в "Москва-Сити" — 12%,
- продуктовые магазины — 7%,
- операторы сферы развлечений — 5%.
Фото: Mos.ru (Creative Commons Attribution 3.0)
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