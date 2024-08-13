Стало известно, кто снял все свободные помещения в "Москва-Сити"

По итогам минувшего полугодия количество свободных торговых площадей в ММДЦ "Москва-Сити" упало до 5,8%, подсчитали в консалтинговой компании NF Group.

Этот показатель на 5% меньше по сравнению с первой половиной 2023 года, более того, он стал минимальным за последние пять лет.

"Наблюдаемое снижение доли свободных площадей в инфраструктурном ретейле ММДЦ "Москва-Сити" до рекордных 5,8% свидетельствует о востребованности локации со стороны арендаторов различных профилей", — комментирует директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.

Она прогнозирует стабилизацию доли вакантных площадей инфраструктурного ретейла в "Москва-Сити" на уровне до 6%, поскольку в ближайшее время ввод новых объектов не планируется.

Основные арендаторы:

заведения общественного питания — 30%,

спортивные клубы — 23%,

предприятия сферы услуг, ориентированные на обслуживание дневного трафика в "Москва-Сити" — 12%,

продуктовые магазины — 7%,

операторы сферы развлечений — 5%.