Мэр Собянин сообщил о надежной защите московского неба и росте производства боевых дронов

В ходе форума "Территория смыслов" мэр столицы Сергей Собянин отметил, что "на сегодняшний день московское небо имеет более надежную защиту, чем в других регионах". Он напомнил о том, что Москва одной из первых столкнулась с атаками беспилотников, но на протяжении последнего года город не подвергался ударам, как передает ТАСС.
Градоначальник также рассказал о развитии местного производства военной техники. "В настоящее время мы выпускаем 13 различных моделей дронов и производим около 10-15 тысяч боевых беспилотников каждый месяц для нужд специальной военной операции", — отметил Собянин.
Помимо этого, он сообщил о планах отправить 23 тысячи контрактников из Москвы в зону конфликта в этом году. "Москва занимает лидирующие позиции по числу людей, участвующих в операции", — добавил мэр. Он напомнил, что в ходе частичной мобилизации в армию было отправлено 22 тысячи москвичей, а первая волна контрактников составила 21 тысячу.
Первая атака на столицу с помощью дронов произошла в ночь на 3 мая 2023 года, когда один из беспилотников ударил по зданию Сената в Кремле. С мая по август произошло несколько атак на Москву, в частности, дроны врезались в жилые дома и офисные здания.
Фото: commons.wikimedia.org/Dinozaurus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Профсоюз UAW в США за запугивание рабочих подал иск против Маска и Трампа
Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельхозпромышленности Штатов UAW подал иск против Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, обвинив их в "запугивании рабочих". Об этом сказано в официальном решении на сайте организации.
Pump.fun заработала $28,7 млн за месяц благодаря росту интереса к мемкоинам на Solana
Платформа Pump. fun, специализирующаяся на создании мемкоинов на блокчейне Solana, за месяц заработала более $28, 7 млн, что свидетельствует о росте интереса среди криптопользователей к "игровым" токенам, согласно информации от Cointelegraph.
Собянин: Москва, в любое время суток, безопаснее Парижа
Градоначальник Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что прогулки по любому району столицы в любое время суток значительно безопаснее, чем по центральной части Парижа.
Наталья Подольская показала своих сыновей и дочерей сестры на одном фото
Певица Наталья Подольская собрала вместе своих сыновей и дочерей от сестры-близняшки Юлианы Подольской.