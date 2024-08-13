Мэр Собянин сообщил о надежной защите московского неба и росте производства боевых дронов

В ходе форума "Территория смыслов" мэр столицы Сергей Собянин отметил, что "на сегодняшний день московское небо имеет более надежную защиту, чем в других регионах". Он напомнил о том, что Москва одной из первых столкнулась с атаками беспилотников, но на протяжении последнего года город не подвергался ударам, как передает ТАСС.

Градоначальник также рассказал о развитии местного производства военной техники. "В настоящее время мы выпускаем 13 различных моделей дронов и производим около 10-15 тысяч боевых беспилотников каждый месяц для нужд специальной военной операции", — отметил Собянин.

Помимо этого, он сообщил о планах отправить 23 тысячи контрактников из Москвы в зону конфликта в этом году. "Москва занимает лидирующие позиции по числу людей, участвующих в операции", — добавил мэр. Он напомнил, что в ходе частичной мобилизации в армию было отправлено 22 тысячи москвичей, а первая волна контрактников составила 21 тысячу.

Первая атака на столицу с помощью дронов произошла в ночь на 3 мая 2023 года, когда один из беспилотников ударил по зданию Сената в Кремле. С мая по август произошло несколько атак на Москву, в частности, дроны врезались в жилые дома и офисные здания.

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