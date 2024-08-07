Суд в Москве избрал меру пресечения стрелявшему по самокатчику мужчине

Симоновский суд Москвы избрал меру пресечения мужчине, стрелявшему в сторону самокатчиков на юге Москвы.
Сергею Еремину, обвиняемому в совершении преступления по статье "Хулиганство", избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 5 октября 2024 года.
Во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве мужчина обстрелял группу людей на самокатах, предположительно из пневматического оружия.
В пресс-службе столичной полиции сообщили, что один из участников потасовки был ранен, ему сразу была оказана медицинская помощь.
Как утверждается, стрелку удалось скрыться с места происшествия. Впоследствии он был задержан.
Органы следствия заявили, что обвиняемый действовал из хулиганских побуждений, нарушая своим деянием общественный порядок и нанеся пострадавшим телесные повреждения.
Фото: commons.wikimedia.org
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