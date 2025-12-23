Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
новостройка
новостройка
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:16

Московский рынок недвижимости теряет ориентацию: что скрывает снижение ипотечных сделок с новостройками

В 2025 году в Москве зафиксировано снижение сделок с ипотекой на новостройки на 27,7%

В Москве в январе-ноябре 2025 года число сделок с ипотекой на новостройки снизилось на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В этот период было зарегистрировано 47 918 договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств, что значительно меньше, чем в прошлом году — 66 294 договора.Об Этом пишет ТАСС.

Эта цифра также на 44,2% ниже, чем за 11 месяцев 2023 года, когда было оформлено 85 854 договора. Доля первичных сделок с ипотекой составила 44,7%.

Причины снижения числа сделок

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что снижение доли договоров с кредитами по сравнению с пятью предыдущими годами — на 7% ниже среднего показателя, который составляет 51,7%. Он объяснил эту ситуацию факторами, такими как высокая стоимость первичной недвижимости, изменившиеся условия кредитования, процентные ставки и уровень одобряемости ипотечных займов банками.

"Безусловно, влияние на текущую картину оказывают такие факторы как стоимость первичной недвижимости, условия кредитования и ставка, а также одобряемость ипотечных займов банками", — отметил Игорь Майданов.

Рост числа сделок в ноябре

Несмотря на снижение числа сделок в целом, в ноябре 2025 года было зафиксировано увеличение числа ипотечных сделок по сравнению с октябрем. В столице зарегистрировали 5,7 тыс. сделок, что на 6,7% больше, чем в октябре (5,3 тыс. сделок).

Однако в годовом выражении количество сделок в ноябре выросло на 25%, по сравнению с 4,6 тыс. договоров в ноябре 2024 года. Тем не менее, по сравнению с ноябрем 2023 года (9,6 тыс. сделок), число ипотечных сделок с ДДУ упало на 40,5%.

Доля первичных сделок, зарегистрированных с ипотечным кредитованием, в ноябре стала самой высокой с начала 2025 года, составив 50,7%, что на 11,2% больше по сравнению с ноябрем прошлого года (39,5%).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники заставляют жертв самим звонить по подставным номерам — Блезнеков вчера в 11:48
Сообщение, после которого вы набираете номер сами: мошенники нашли обход всех блокировок

Мошенники всё чаще вынуждают россиян самим звонить аферистам, используя СМС и сообщения с тревожными поводами.

Читать полностью » В Приморье начали выдавать детям новогодние подарки губернатора — PrimaMedia вчера в 11:47
Шоколад стал тяжелее, конфет больше нормы: чем удивил губернаторский подарок в этом году

Юные приморцы начали получать губернаторские сладкие подарки: в этом году в коробках 44 конфеты и увеличенная плитка шоколада с морской капустой

Читать полностью » В Приморье после морозов придёт кратковременное потепление — Примгидромет вчера в 11:47
Антициклон отпустит — и сразу вернётся холод: декабрь в Приморье не собирается смягчаться

Приморье на этой неделе ждут резкие погодные контрасты: от ясных морозов к дождям и обратно к сильному похолоданию.

Читать полностью » Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты с января 2026 года — Ирина Сивакова вчера в 11:47
Индексация без дубля: почему в 2026 году пенсии вырастут только один раз — и что это меняет

В 2026 году пенсионеров и матерей с детьми ждут изменения: индексация выплат, новые правила начисления баллов и единый порядок социальных доплат.

Читать полностью » НСПК сохранила работу карт Мир с истёкшим сроком действия — Дмитрий Дубынин вчера в 11:47
Онлайн — можно, офлайн — под вопросом: где у просроченной карты проходит граница

Карты "Мир" с истёкшим сроком действия продолжат работать, но НСПК постепенно ограничит офлайн-операции и готовит план плавной замены пластика.

Читать полностью » Численность дальневосточных леопардов в России выросла втрое — Земля леопарда вчера в 11:47
Когда граница стала коридором жизни: тигры и леопарды вернулись туда, где их почти не осталось

Россия и Китай добились рекордной плотности популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов благодаря совместной охране и современным технологиям.

Читать полностью » Четырёхлетний ребёнок погиб в аварии под Приморьем — МВД вчера в 4:34
Три фуры и одна ошибка: федеральная трасса стала местом трагедии с гибелью ребёнка

На трассе "Уссури" в Приморье легковой автомобиль столкнулся с тремя фурами — в результате аварии погиб четырехлетний ребенок.

Читать полностью » Житель Елизово перевёл 290 тыс. за снегоход и стал жертвой мошенников – МВД вчера в 4:16
Снегоход исчез вместе с деньгами: как выгодное объявление обнулило счёт жителя Камчатки

Житель Елизово перевёл 290 тысяч рублей за снегоход по интернет-объявлению, после чего "продавец" исчез. По факту мошенничества возбуждено дело.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Энзимные пасты провоцируют микроповреждения эмали при регулярном применении — ортодонт Барагунова
Туризм
Необычный случай на курорте: школьница заболела дирофиляриозом после укуса комара
Туризм
В аэропортах мира начали изымать powerbank из сдаваемого багажа – ТурПром
Туризм
В Таиланде растет число русских туристов и долговременных жителей – ТурПром
Туризм
Блюдо Фо и спринг-роллы могут стать причиной лишних килограммов во Вьетнаме — ТурПром
Туризм
Индекс туристической привлекательности России 2025: лидерами стали Москва и Санкт-Петербург — Tourbus.ru
Туризм
Абхазия предлагает более дешёвый новогодний отдых, чем Сочи — Турпром
Туризм
Сочи удержал самые высокие средние чеки на горнолыжных курортах — Отелло
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet