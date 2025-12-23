Московский рынок недвижимости теряет ориентацию: что скрывает снижение ипотечных сделок с новостройками

В Москве в январе-ноябре 2025 года число сделок с ипотекой на новостройки снизилось на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В этот период было зарегистрировано 47 918 договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств, что значительно меньше, чем в прошлом году — 66 294 договора.Об Этом пишет ТАСС.

Эта цифра также на 44,2% ниже, чем за 11 месяцев 2023 года, когда было оформлено 85 854 договора. Доля первичных сделок с ипотекой составила 44,7%.

Причины снижения числа сделок

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что снижение доли договоров с кредитами по сравнению с пятью предыдущими годами — на 7% ниже среднего показателя, который составляет 51,7%. Он объяснил эту ситуацию факторами, такими как высокая стоимость первичной недвижимости, изменившиеся условия кредитования, процентные ставки и уровень одобряемости ипотечных займов банками.

"Безусловно, влияние на текущую картину оказывают такие факторы как стоимость первичной недвижимости, условия кредитования и ставка, а также одобряемость ипотечных займов банками", — отметил Игорь Майданов.

Рост числа сделок в ноябре

Несмотря на снижение числа сделок в целом, в ноябре 2025 года было зафиксировано увеличение числа ипотечных сделок по сравнению с октябрем. В столице зарегистрировали 5,7 тыс. сделок, что на 6,7% больше, чем в октябре (5,3 тыс. сделок).

Однако в годовом выражении количество сделок в ноябре выросло на 25%, по сравнению с 4,6 тыс. договоров в ноябре 2024 года. Тем не менее, по сравнению с ноябрем 2023 года (9,6 тыс. сделок), число ипотечных сделок с ДДУ упало на 40,5%.

Доля первичных сделок, зарегистрированных с ипотечным кредитованием, в ноябре стала самой высокой с начала 2025 года, составив 50,7%, что на 11,2% больше по сравнению с ноябрем прошлого года (39,5%).