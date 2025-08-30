Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сергей Собянин
Сергей Собянин
© kremlin.ru by Павел Бедняков
Алла Малькова Опубликована сегодня в 20:30

От хакатонов до спартакиад: как Москва будет праздновать месяц промышленности в октябре

Октябрь объявлен месяцем промышленности в Москве с масштабной программой мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил октябрь месяцем столичной промышленности, в рамках которого пройдет серия значимых мероприятий. Как сообщил градоначальник в своем телеграм-канале, промышленный сектор города насчитывает более 4,5 тысяч предприятий, где ежегодно создается около 150 новых высокотехнологичных компаний.

В программе месяца запланированы разноформатные события, включая ежегодную спартакиаду "Моспром" с соревнованиями по 14 видам спорта, финал которой состоится 27 сентября в "Лужниках". Торжественное празднование Дня московской промышленности 7 октября будет сопровождаться концертной программой и награждением ведущих предприятий отрасли.

Особое внимание уделено инновационным направлениям — впервые пройдет образовательная программа по промышленному дизайну и трехдневный хакатон "Город будущего", организованный совместно с РЭУ им. Плеханова и "Сколково". Победители получат возможность стажировки в ведущих IT-компаниях и на промышленных предприятиях столицы.

Ключевой площадкой развития отрасли остается особая экономическая зона "Технополис Москва", где работают более 230 высокотехнологичных предприятий, из которых 125 имеют статус резидентов с налоговыми льготами. Продукция столичных производителей поставляется в дружественные страны, демонстрируя конкурентоспособность московской промышленности на международной арене.

Мероприятия месяца направлены на популяризацию промышленных профессий и демонстрацию достижений отрасли как для жителей города, так и для туристов, отмечают местные власти.

