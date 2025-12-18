Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка выиграла деньги
Девушка выиграла деньги
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:34

Весна, лето и осень — сезоны лотерейных удач: когда россияне чаще всего становились миллионерами

Московская область стала лидером по числу миллионеров в государственных лотереях — Минфин России

Московская область стала лидером по числу победителей, выигравших миллионы в государственных лотереях, но география выигрышей охватывает все регионы России. Об этом сообщает пресс-служба бренда "Национальная Лотерея", организованного Минфином России, с ссылкой на данные, представленные в отчете компании.

Лидеры среди регионов

Согласно информации, Московская область возглавила список по количеству миллионеров — 34 победителя стали обладателями крупных призов. В то же время Ханты-Мансийский автономный округ стал регионом с самой крупной средней суммой выигрыша на одного победителя — почти 38 миллионов рублей.

"География больших побед охватывает всю страну. Лидером по числу миллионеров стала Московская область (34 победителя), а самая крупная средняя сумма выигрыша на одного победителя зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе — почти 38 миллионов рублей", — сообщают в компании.

Суммы и статистика выигрышей

С начала 2025 года, с января по ноябрь, общая сумма выигрышей, составившая 1 миллион рублей и более, почти достигла 3 миллиардов рублей. В общей сложности за этот период в России было зафиксировано 883 победителя, ставших миллионерами в лотереях.

Интересно, что наиболее часто крупные выигрыши выпадали в весенне-летний период. С марта по май в стране появилось 240 новых миллионеров, с июня по август — 232, а с сентября по ноябрь — 226. В зимние месяцы, январе и феврале, миллионерами стали 185 человек, включая 115 новых победителей только в январе 2025 года.

