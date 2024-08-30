Москалькова вступилась за блогера Тайчибекова, обратившись к коллеге из Казахстана

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила письмо омбудсмену Казахстана Артуру Ластаеву, чтобы прояснить ситуацию с делом осужденного в Казахстане пророссийского блогера Ермека Тайчибекова. Об этом сообщил депутат Госдумы Константин Затулин. Он отметил, что повторно обратился к Москальковой с просьбой оказать содействие в деле блогера.

В ответе, который Затулин опубликовал в своем Telegram-канале, Москалькова пояснила, что в связи с повторным обращением депутата по защите прав казахстанского общественного активиста Ермека Тайчибекова она направила письмо в адрес казахстанского омбудсмена Артура Ластаева с целью уточнения актуальной информации по этому делу.

По словам Затулина, в 2022 году он уже обращался к Москальковой по поводу данного казахстанского политзаключенного. Проведенная по его инициативе проверка привела к улучшению условий содержания Тайчибекова в тюрьме. Ермек Тайчибеков, известный своими пророссийскими взглядами и выступлениями в поддержку русского языка, был задержан в сентябре 2020 года после интервью одному из интернет-изданий, где он высказался о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, прошедших в феврале того же года.

В августе 2021 года суд Ауэзовского района Алматы приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил его адвокат Галым Нурпеисов. По словам юриста, Тайчибекова обвинили в разжигании национальной розни с использованием СМИ. Ранее, в 2015 году, Тайчибеков уже был осужден по аналогичной статье и отправлен в колонию на четыре года, но был освобожден досрочно в 2017 году.

Фото: Wikimedia Commons/Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации , Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству (изображение 3 000 × 2 000) , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )