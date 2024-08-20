Украинский омбудсмен посетил российских военнопленных, взятых в Курской области

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец посетил военнослужащих ВС РФ, которые были взяты в плен ВСУ во время боевых действий в Курской области. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Она подчеркнула, что Лубинец также отправил видео с ними.
"Мы договорились, что мы будем одновременно посещать: я украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории в изоляции, а он — наших военнопленных", — заявила Москалькова.
Она подчеркнул, что с украинской стороной непростой разговор, но все равно "взаимодействие есть".
По ее словам, российская сторона в последний раз посетила 1,9 тысяч военнослужащих ВСУ, которые находятся в плену.
Фото: kremlin.ru
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