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Москалькова: украинский омбудсмен Лубинец посетил российских военнопленных из Курска
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Украинский омбудсмен посетил российских военнопленных, взятых в Курской области

Москалькова: украинский омбудсмен Лубинец посетил российских военнопленных из Курска

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец посетил военнослужащих ВС РФ, которые были взяты в плен ВСУ во время боевых действий в Курской области. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что Лубинец также отправил видео с ними.

"Мы договорились, что мы будем одновременно посещать: я украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории в изоляции, а он — наших военнопленных", — заявила Москалькова.

Она подчеркнул, что с украинской стороной непростой разговор, но все равно "взаимодействие есть".

По ее словам, российская сторона в последний раз посетила 1,9 тысяч военнослужащих ВСУ, которые находятся в плену.

Фото: kremlin.ru

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