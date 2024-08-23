Оно эволюционирует: Новые ловушки на Госуслугах под маской соцфонда и медучреждений

Специалисты по выявлению мошенничества фиксируют динамичную трансформацию схем, используемых для взлома аккаунтов на Госуслугах.
Алла Храпунова, куратор платформы "Мошеловка" Народного фронта, в интервью РИА Новости подчеркивает, что злоумышленники постоянно модернизируют свои легенды, маскируясь под доверенные институции, чтобы с большей убедительностью обманывать пользователей.
Классическая схема с фальшивыми звонками от сотовых операторов по-прежнему актуальна, но теперь мошенники вплели в нее изменение тарифов, требуя подтверждения или возврата к старому плану для получения кода доступа. Вторая по популярности — "напоминание" о необходимости сдать флюорографию от имени поликлиник или "Единой медицинской службы". Для "записи" в очередь жертвам предлагают предоставить код из Госуслуг.
Новиной стали звонки, имитирующие Соцфонд. Злоумышленники сообщают о выявленных ошибках в пенсионном стаже или расчёте, нуждаясь в личных данных для "уточнения" и предлагая записаться на прием через электронную очередь с использованием кода из смс. Еще одна усовершенствованная схема — звонки от МФЦ с "документами", полученными на имя жертвы, и предложением выбрать способ получения, опять же требуя кода для подтверждения.
Таким образом, мошенники активно адаптируют свои тактики, используя актуальные сервисы и инфоповоды, чтобы обезопасить себя и увеличить шансы на успех при взломе аккаунтов на Госуслугах.
Фото: pixabay. com/Luisella Planeta (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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