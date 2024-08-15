Эксперт прокомментировал скандал с Ларисой Долиной: как избежать мошенничества при продаже квартиры

Как защититься от мошенников при продаже недвижимости

Эксперт Генрих Девяткин прокомментировал случай с Ларисой Долиной, ставшей жертвой мошенников при продаже квартиры.

Злоумышленники обманом заставили певицу продать свою недвижимость, представившись сотрудниками спецслужб.

Девяткин подчеркнул, что фразы о "безопасном счете" должны насторожить — это признак мошенничества, пишет "Рамблер".

"Если вы слышите словосочетание "безопасный счет", то сразу же кладите трубку, потому что настоящие сотрудники банков никогда не будут его использовать"

Он предупредил, что подобные схемы становятся все более распространенными в России.

Фото: commons.wikimedia.org/Johnatan Living Stone(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)