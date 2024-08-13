Мошенники обманули Ларису Долину на многомиллионную сумму

Российская певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она самостоятельно продала квартиру в Москве и перевела неизвестным все деньги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свои источники.
По предварительной информации канала, артистка перевела злоумышленникам свыше 100 млн рублей.
В SHOT поясняют, что во вторник, к певице в Хамовники приехали пять человек, заявив, что они якобы новые собственники. Через некоторое время охранники вызвали полицию, сообщив о попытке незаконного проникновения в дом, и заблокировали все выходы. Обманщиков задержали на месте.
На данный момент точная сумма сделки неизвестна.
Правоохранители занимаются поиском мошенников, обманувших 68-летнюю исполнительницу.
В канале также уточняют, что примерная стоимость пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках составляет 150 млн рублей.
Фото: Instagram*/Лариса Долина
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