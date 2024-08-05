Россиянам рассказали, как не попасться на удочку мошенников при посуточной аренде жилья

При посуточной аренде жилья россиянам следует соблюдать несколько правил для защиты от мошенников, сообщает ЦИАН.

Во-первых, проверяйте арендодателя. Используйте агрегаторы, где объявления от реальных владельцев отмечены знаком "документы проверены".

Во-вторых, изучите отзывы о владельце.

В-третьих, позвоните арендодателю и поговорите с ним.

Бронировать жилье лучше через специализированные сервисы, которые удерживают оплату на отдельном счете до заселения. Обязательно заключите договор аренды, включающий паспортные данные, информацию о жилье, условия оплаты и правила заселения/выезда.

Приложите акт приема-передачи, фиксирующий состояние жилья и имущество.

Мошенники часто подменяют квартиру, арендуют жилье на долгий срок и сдают посуточно без ведома хозяина, или обвиняют арендатора в порче имущества.

Избежать обмана помогут онлайн-экскурсия по квартире, проверка документов арендодателя и тщательный осмотр жилья перед подписанием акта приема-передачи.

Фото: flickr.com/Брусника(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)