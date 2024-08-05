Россиянам рассказали, как не попасться на удочку мошенников при посуточной аренде жилья

При посуточной аренде жилья россиянам следует соблюдать несколько правил для защиты от мошенников, сообщает ЦИАН.
- Во-первых, проверяйте арендодателя. Используйте агрегаторы, где объявления от реальных владельцев отмечены знаком "документы проверены".
- Во-вторых, изучите отзывы о владельце.
- В-третьих, позвоните арендодателю и поговорите с ним.
Бронировать жилье лучше через специализированные сервисы, которые удерживают оплату на отдельном счете до заселения. Обязательно заключите договор аренды, включающий паспортные данные, информацию о жилье, условия оплаты и правила заселения/выезда.
Приложите акт приема-передачи, фиксирующий состояние жилья и имущество.
Мошенники часто подменяют квартиру, арендуют жилье на долгий срок и сдают посуточно без ведома хозяина, или обвиняют арендатора в порче имущества.
Избежать обмана помогут онлайн-экскурсия по квартире, проверка документов арендодателя и тщательный осмотр жилья перед подписанием акта приема-передачи.
Фото: flickr.com/Брусника(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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