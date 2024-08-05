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Снимая жильё посуточно, следует проверить арендодателя
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Россиянам рассказали, как не попасться на удочку мошенников при посуточной аренде жилья

Снимая жильё посуточно, следует проверить арендодателя

При посуточной аренде жилья россиянам следует соблюдать несколько правил для защиты от мошенников, сообщает ЦИАН.

  • Во-первых, проверяйте арендодателя. Используйте агрегаторы, где объявления от реальных владельцев отмечены знаком "документы проверены".
  • Во-вторых, изучите отзывы о владельце.
  • В-третьих, позвоните арендодателю и поговорите с ним.

Бронировать жилье лучше через специализированные сервисы, которые удерживают оплату на отдельном счете до заселения. Обязательно заключите договор аренды, включающий паспортные данные, информацию о жилье, условия оплаты и правила заселения/выезда.

Приложите акт приема-передачи, фиксирующий состояние жилья и имущество.

Мошенники часто подменяют квартиру, арендуют жилье на долгий срок и сдают посуточно без ведома хозяина, или обвиняют арендатора в порче имущества.

Избежать обмана помогут онлайн-экскурсия по квартире, проверка документов арендодателя и тщательный осмотр жилья перед подписанием акта приема-передачи.

Фото: flickr.com/Брусника(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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