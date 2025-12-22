Сообщение, после которого вы набираете номер сами: мошенники нашли обход всех блокировок

В России набирает обороты схема мошенничества, при которой граждан фактически подталкивают к тому, чтобы они сами звонили злоумышленникам. Такой подход позволяет аферистам обходить технические ограничения и повышать эффективность обмана. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Как работает новая схема обмана

Мошенники всё чаще начинают контакт не со звонков, а с письменных сообщений. Они рассылают письма по электронной почте, СМС или сообщения в мессенджерах, представляясь сотрудниками служб доставки, управляющих компаний или служб безопасности.

В таких уведомлениях обычно говорится о необходимости заменить домофон, проверить счётчик, подтвердить действия по счёту или о якобы зафиксированной подозрительной авторизации. В тексте всегда указывается номер телефона, по которому предлагается срочно связаться для уточнения деталей. Основная цель — заставить человека позвонить самостоятельно.

Почему жертва звонит сама

Эксперты отмечают, что подобная схема позволяет мошенникам экономить ресурсы и избегать лишних рисков. Вместо массовых обзвонов злоумышленники используют рассылки, а дальше отбор жертв происходит автоматически — звонят только те, кто заинтересовался сообщением.

"Важно отметить, что злоумышленники избегают тратить ресурсы на массовые обзвоны или разговоры с подозрительными людьми. Вместо этого они применяют технику массовых рассылок, делая так, чтобы жертвы сами перезванивали им", — объяснил руководитель направления информационной безопасности на "Телеком бирже" Александр Блезнеков.

По его словам, получатель сообщения принимает решение позвонить, руководствуясь желанием уточнить информацию или устранить проблему, и именно в этот момент попадает в ловушку.

Почему схема стала массовой именно сейчас

Специалисты связывают рост популярности этой тактики с изменениями на телеком-рынке. В августе были введены ограничения на звонки через мессенджеры, а также запущена система маркировки исходящих звонков. Эти меры резко снизили эффективность классических мошеннических обзвонов.

Номера, использующиеся для подозрительной активности, стали быстрее попадать в чёрные списки операторов. В результате злоумышленники перестроили свои схемы и сделали ставку на то, чтобы инициатива контакта исходила от самих граждан.

Что советуют специалисты

Эксперты по кибербезопасности подчёркивают, что любые сообщения с просьбой срочно перезвонить должны вызывать настороженность. В "Лаборатории Касперского" рекомендуют при малейших сомнениях игнорировать такие уведомления, не набирать указанные номера и сразу прекращать разговор, если контакт всё же состоялся.

Главное правило — не реагировать на сообщения, которые создают ощущение срочности и требуют немедленных действий без официального подтверждения.