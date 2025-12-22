Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Телефонные мошенники
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:48

Сообщение, после которого вы набираете номер сами: мошенники нашли обход всех блокировок

В России набирает обороты схема мошенничества, при которой граждан фактически подталкивают к тому, чтобы они сами звонили злоумышленникам. Такой подход позволяет аферистам обходить технические ограничения и повышать эффективность обмана. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Как работает новая схема обмана

Мошенники всё чаще начинают контакт не со звонков, а с письменных сообщений. Они рассылают письма по электронной почте, СМС или сообщения в мессенджерах, представляясь сотрудниками служб доставки, управляющих компаний или служб безопасности.

В таких уведомлениях обычно говорится о необходимости заменить домофон, проверить счётчик, подтвердить действия по счёту или о якобы зафиксированной подозрительной авторизации. В тексте всегда указывается номер телефона, по которому предлагается срочно связаться для уточнения деталей. Основная цель — заставить человека позвонить самостоятельно.

Почему жертва звонит сама

Эксперты отмечают, что подобная схема позволяет мошенникам экономить ресурсы и избегать лишних рисков. Вместо массовых обзвонов злоумышленники используют рассылки, а дальше отбор жертв происходит автоматически — звонят только те, кто заинтересовался сообщением.

"Важно отметить, что злоумышленники избегают тратить ресурсы на массовые обзвоны или разговоры с подозрительными людьми. Вместо этого они применяют технику массовых рассылок, делая так, чтобы жертвы сами перезванивали им", — объяснил руководитель направления информационной безопасности на "Телеком бирже" Александр Блезнеков.

По его словам, получатель сообщения принимает решение позвонить, руководствуясь желанием уточнить информацию или устранить проблему, и именно в этот момент попадает в ловушку.

Почему схема стала массовой именно сейчас

Специалисты связывают рост популярности этой тактики с изменениями на телеком-рынке. В августе были введены ограничения на звонки через мессенджеры, а также запущена система маркировки исходящих звонков. Эти меры резко снизили эффективность классических мошеннических обзвонов.

Номера, использующиеся для подозрительной активности, стали быстрее попадать в чёрные списки операторов. В результате злоумышленники перестроили свои схемы и сделали ставку на то, чтобы инициатива контакта исходила от самих граждан.

Что советуют специалисты

Эксперты по кибербезопасности подчёркивают, что любые сообщения с просьбой срочно перезвонить должны вызывать настороженность. В "Лаборатории Касперского" рекомендуют при малейших сомнениях игнорировать такие уведомления, не набирать указанные номера и сразу прекращать разговор, если контакт всё же состоялся.

Главное правило — не реагировать на сообщения, которые создают ощущение срочности и требуют немедленных действий без официального подтверждения.

Читайте также

Прокуратура начала проверку после пожара на памятнике архитектуры – DEITA.RU сегодня в 4:16
Когда горит прошлое: пожар в объекте культурного наследия поставил вопросы без ответов

Прокуратура подключилась к расследованию пожара в памятнике архитектуры на улице Пограничной во Владивостоке. Возгорание охватило около 600 кв. метров.

Читать полностью » Суд обязал перевозчика выплатить компенсацию за травму пассажирки – прокуратура сегодня в 4:16
Резкий тормоз — тяжёлый перелом: чем обернулся маршрутный рейс для 70-летней женщины

Пенсионерка из Комсомольска-на-Амуре, получившая перелом бедра из-за резкого торможения автобуса, добилась выплаты 570 тысяч рублей по мировому соглашению.

Читать полностью » Минтруд подготовил порядок декретных выплат для самозанятых – ведомство сегодня в 3:19
От запрета магии до станции на полюсе холода: ночь, когда новости разошлись по краям мира

Запрет рекламы эзотерики, авария со школьным автобусом, гибель животных в приюте и первый поход к станции Восток — главные события прошедшей ночи.

Читать полностью » В Елизовском районе возбудили дело о махинациях с муниципальной землёй – СК РФ сегодня в 3:19
Муниципальная земля как исчезающий ресурс: в Елизовском районе вскрывается новая линия коррупционной схемы

В Елизовском районе возбуждено новое уголовное дело о махинациях с муниципальной землёй — следствие считает его частью крупной коррупционной схемы.

Читать полностью » Новый круизный маршрут свяжет Владивосток, Сахалин и Камчатку – PrimaMedia сегодня в 3:19
Когда океан становится дорогой: Дальний Восток открывают для массовых морских путешествий

На Дальнем Востоке запускают новую круизную линию: маршруты свяжут Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатку и привлекут десятки тысяч туристов.

Читать полностью » В Приморье 22 декабря установилась сухая морозная погода – Примпогода сегодня в 3:01
Тихий декабрьский сценарий: погода в Приморье пошла по ровной линии

В Приморье 22 декабря установилась морозная и сухая погода: без осадков, с умеренным ветром и температурами до -21°С утром в отдельных районах.

Читать полностью » Во Владивостоке эвакуировали 10 человек из-за пожара в админздании – МЧС вчера в 8:42
Обычный день во Владивостоке прервал сигнал тревоги: людей срочно выводили из здания

Во Владивостоке загорелось административное здание на улице Пограничной. Пожарные эвакуировали 10 человек и продолжают тушение.

Читать полностью » Приморье нашло новые рынки для рыбопродукции: Камерун, Сингапур и Молдова – PrimaMedia 20.12.2025 в 8:17
Как Приморье осваивает новые рынки и теряет старые: разбираемся в трендах внешней торговли 2025 года

В 2025 году Приморье отметило рост экспорта мясной продукции и зерна, а также появление новых стран-импортеров рыбопродукции. Однако наблюдается снижение поставок древесины и пиломатериалов.

Читать полностью »

Уганда рассматривает отмену виз для российских туристов — Джон Мугерва
В файлах Эпштейна нашли фотографии Умара Джабраилова — База
JAC выведет в России внедорожник JS9 в III квартале 2026 года — Российская газета
Минобрнауки сократит 45 тыс. платных мест в вузах России — ТАСС
Зимой животные объединяются для снижения потерь тепла — The Conversation
Помада подчёркивает морщины из-за особенностей кожи и способа нанесения — визажисты
House Digest предложило использовать розмариновые венки для упаковки подарков
Роспотребнадзор проверяет содержание метанола в стеклоомывающих жидкостях — ТАСС
