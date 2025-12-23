Мошенники в России снова на шаг впереди: как бесплатная косметика превращается в ловушку для жертв

Мошенники в России начали использовать новую схему обмана с предложением якобы бесплатной косметики, выяснило РИА Новости.

Как работает схема мошенников?

Мошенники действуют на центральных улицах крупных городов, представляясь сотрудниками парфюмерного гипермаркета "Золотое яблоко". Они предлагают прохожим ознакомиться с образцами селективного парфюма, а затем оставить отзыв в приложении, обещая подарок — парфюм.

"Если согласиться на предложение мошенника, он передает "подарок" в фирменном пакете, а затем просит в качестве вознаграждения перевести на его счет или оплатить наличными символическую сумму", — сообщает РИА Новости.

Как мошенники манипулируют жертвами?

Если прохожий отказывается перевести деньги, мошенник начинает манипулировать, предлагая снизить сумму. В случае повторного отказа он заявляет, что подарок придется вернуть. Такая тактика создает давление на людей, вынуждая их делать необдуманные переводы или оплаты.