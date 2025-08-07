Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Центральный федеральный округ
Иван Петровский Опубликована сегодня в 13:44

Кредиты на обман: как жители Белгородской области лишились миллионов

Более 27 млн рублей потеряли жители Белгородской области из-за мошенников — полиция

За последнюю неделю жители Белгородской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 27 миллионов рублей. Примечательно, что свыше 9,3 миллиона из этой суммы были взяты пострадавшими в кредит, что усугубило их финансовое положение.

По данным пресс-службы регионального УМВД, за указанный период было зафиксировано 62 случая телефонного мошенничества и 12 эпизодов дистанционного хищения денежных средств. Злоумышленники активно используют различные схемы обмана, вынуждая граждан добровольно передавать им крупные суммы денег.

В правоохранительных органах напоминают о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов, особенно когда речь идет о переводах средств или предоставлении персональных данных. Ситуация требует повышенного внимания со стороны как населения, так и контролирующих органов, чтобы предотвратить дальнейший рост подобных преступлений в регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Москву и Подмосковье накрыли сильнейшие ливни, затопило Жуковское и Одинцово 04.08.2025 в 15:49

Мозаичные дожди в столице: когда закончится непогода и где уже плавают машины

Столичный регион оказался во власти мощного ливня, который уже привел к серьезным подтоплениям в ряде районов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Жуковском и Раменском, где вода частично парализовала движение транспорта. В Одинцово возле жилого комплекса «Гусарская баллада» образовалось настоящее озеро, затопившее припаркованные автомобили.

Читать полностью » В Ярославле чувствовали 03.08.2025 в 22:11

От парада до звезды: как ярославцы чествовал хоккейных чемпионов

Ярославль погрузился в атмосферу праздника в День железнодорожника, устроив масштабные торжества в честь победы хоккейного клуба "Локомотив" в Кубке Гагарина. Центр города превратился в большую фан-зону: Советская площадь украсилась баннерами с символикой команды, а болельщики, несмотря на внезапный дождь, заполнили пространство задолго до прибытия чемпионов.

Читать полностью » Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области 03.08.2025 в 19:37

Украинские беспилотники повредили жилые дома и технику в приграничном районе

Белгородская область вновь оказалась в зоне напряженности после серии атак с использованием беспилотников. В течение последних суток под удар попали четыре населенных пункта региона, что привело к повреждению жилых домов и транспортных средств. В Шебекино FPV-дрон украинского производства взорвался рядом с автомобилем.

Читать полностью » SHOT: На окраине Воронежа сработала система ПВО по украинским дронам 03.08.2025 в 0:42

Вспышки в ночи: жители Воронежа жалуются на взрывы

В небе над Воронежем примерно в полночь прогремели взрывы — система противовоздушной обороны открыла огонь по украинским беспилотникам. По данным очевидцев, в разных районах города слышали от двух до пяти мощных хлопков, а на окраинах были видны яркие вспышки.

Читать полностью » В Подмосковье разработали и зарегистрировали новый препарат для лечения ожирения 02.08.2025 в 23:20

Фармацевтический прорыв: в России появилось собственное лекарство против лишнего веса

Подмосковная компания "ПСК Фарма", резидент особой экономической зоны "Дубна", зарегистрировала инновационный препарат для борьбы с ожирением. Как сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, производство нового медикамента будет осуществляться на собственных мощностях предприятия.

Читать полностью » Прощание с режиссером Юрием Ереминым пройдет в театре Моссовета 02.08.2025 в 16:05

Последний поклон мастеру: где проводить в последний путь легендарного режиссера Еремина

Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером и педагогом Юрием Ереминым состоится в Государственном академическом театре имени Моссовета. Как сообщили в пресс-службе учреждения, точная дата мероприятия пока уточняется. Юрий Еремин ушел из жизни 1 августа на 82-м году жизни.

Читать полностью » Шереметьево перенес 28 рейсов из-за сильной грозы в Москве 01.08.2025 в 23:01

Ковер и грозы: почему пассажиры Шереметьево застряли в аэропорту

Московский аэропорт Шереметьево столкнулся с массовыми задержками авиарейсов на фоне сильной грозы, обрушившейся на столичный регион. Согласно данным онлайн-табло, 28 рейсов были перенесены на срок от одного до трех часов, еще один рейс пришлось отменить.

Читать полностью » Подмосковные города столкнулись с подтоплениями после сильных ливней 01.08.2025 в 22:57

Перенести на спине или надеть пакеты на ноги: как жители Подмосковья спасаются от подземных потопов

Несколько городов Московской области оказались частично затоплены после продолжительных ливней, сопровождавшихся грозами. В Наро-Фоминске, Красногорске, Одинцово и Звенигороде вода скопилась в подземных переходах, образовав настоящие "подземные озера".

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Соломон рассказал, как в 40 лет поддерживать гибкость и мобильность
Туризм

Разочарование от отдыха в Абхазии: что изменилось с 2019 года?
Красота и здоровье

Врачи Перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского спасли троих недоношенных девочек
Красота и здоровье

Первая в мире персонализированная вакцина от рака: Россия совершила прорыв
Дом

Какой потолок не прощает влага в ванной: история одного глупого выбора
Питомцы

Ветеринары объясняют, как помочь кошке преодолеть страх и неуверенность
Еда

Как приготовить картофель с лимоном и кумином: восточный рецепт пикантной закуски
Еда

Бюджетный чизкейк без сыра: экономия и вкус в одном десерте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru