Кредиты на обман: как жители Белгородской области лишились миллионов

За последнюю неделю жители Белгородской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 27 миллионов рублей. Примечательно, что свыше 9,3 миллиона из этой суммы были взяты пострадавшими в кредит, что усугубило их финансовое положение.

По данным пресс-службы регионального УМВД, за указанный период было зафиксировано 62 случая телефонного мошенничества и 12 эпизодов дистанционного хищения денежных средств. Злоумышленники активно используют различные схемы обмана, вынуждая граждан добровольно передавать им крупные суммы денег.

В правоохранительных органах напоминают о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов, особенно когда речь идет о переводах средств или предоставлении персональных данных. Ситуация требует повышенного внимания со стороны как населения, так и контролирующих органов, чтобы предотвратить дальнейший рост подобных преступлений в регионе.