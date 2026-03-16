Приставы не звонят: саратовцам рассказали, как распознать психологическую атаку и сохранить свои финансы в тайне

Жителей Саратовской области предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с телефонными звонками якобы от сотрудников службы судебных приставов. Злоумышленники сообщают гражданам о несуществующих штрафах за нарушение правил дорожного движения и требуют подтвердить данные через код из текстового сообщения. Подобная манипуляция направлена на получение доступа к личному кабинету жертвы на портале государственных услуг. Правоохранительные органы призывают граждан проявлять бдительность и не совершать никаких действий по указанию неизвестных лиц.

Механика обмана и последствия

Сценарий мошенников строится на страхе перед государственными органами. Звонящие представляются судебными приставами, пытаясь убедить владельца телефона в наличии задолженности по штрафам ГАИ, и предлагают оперативно устранить проблему. Для якобы верификации личности они направляют проверочное СМС, которое на деле является инструментом для взлома.

Главный судебный пристав Саратовской области Илья Решетняк разъяснил серьезность ситуации. По его словам, передача кода из СМС дает преступникам полный доступ к чужой учетной записи.

Назвав код, гражданин открывает мошенникам доступ к своему аккаунту. В дальнейшем это позволяет преступникам оформлять кредиты, похищать личные данные или вынуждать жертву перейти по фальшивой ссылке для «оплаты» долга.

Получив контроль над аккаунтом, злоумышленники могут использовать персональные сведения для хищения денег или оформления долговых обязательств на имя пострадавшего. Взаимодействие с подобными ссылками нередко заканчивается прямой потерей средств со счетов, привязанных к кабинету.

Позиция ведомства

Представители регионального управления службы судебных приставов официально заявляют, что практика телефонных требований об оплате не применяется в их работе. Сотрудники ведомства не обзванивают граждан с просьбами совершить финансовые операции по телефону или через сомнительные ссылки в личных сообщениях.

Основная рекомендация при столкновении с подобным звонком — моментально завершить разговор. Попытки спорить или выяснять подробности с человеком на другом конце провода только дают преступникам время для психологического давления.

В управлении подчеркивают, что любые запросы данных под предлогом немедленного погашения задолженности являются признаками попытки обмана. Подобные действия всегда требуют максимальной осторожности и критического восприятия информации.

Как проверить реальные долги

Проверка информации о наличии исполнительных производств должна проводиться исключительно через официальные государственные ресурсы. Это исключает риск попадания на фишинговые сайты или общения с преступниками.

Все актуальные данные доступны в «Банке данных исполнительных производств» на сайте службы судебных приставов. Также работает телефонная линия голосового помощника «Полина» с номером 8-800-303-00-00, где можно в автоматизированном режиме узнать сумму долга.

Портал «Госуслуги» также остается надежным каналом для уточнения информации и совершения платежей в случае реальной задолженности. Использование только этих проверенных инструментов гарантирует безопасность финансовых операций и защиту персональной информации от несанкционированного доступа.