Мошенники придумали новый способ: почему звонок с водоканала может привести к потере всех средств

Мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана, с помощью которой они выманивают у россиян персональные данные и деньги. В последнее время аферисты начали действовать под видом работников водоканала, используя предлог замены счетчиков воды, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Схема обмана

Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками водоканала и просят предоставить данные СНИЛС для якобы планируемой замены счетчиков. Когда данные уже получены, на следующий день жертве поступает звонок от представителей правоохранительных органов. Они сообщают, что со счетами жертвы происходят подозрительные операции, и она сама может быть замешана в незаконной деятельности.

Чтобы снять с себя подозрения, мошенники предлагают передать деньги "на проверку". На этом этапе аферисты часто убеждают жертву оставить часть средств для "расходов", что дополнительно создаёт видимость правдоподобности ситуации.

Применяемые уловки

С целью повысить доверие, мошенники могут пообещать вернуть деньги после их проверки. Напуганная жертва, следуя указаниям преступников, передает деньги, после чего оказывается без средств.

Схема представляет собой классический пример мошенничества, где злоумышленники используют стрессовые ситуации и авторитет, чтобы убедить людей сделать финансовые жертвы.