Предлагал квартиры с огромной скидкой: аферист украл 20 миллионов, притворившись чиновником Минспорта

В Москве задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника Минспорта, который обманул россиян на 20 миллионов рублей. О популярной схеме обмана, связанной с покупкой жилья, сообщила газета "Известия".
Этот человек предлагал своим знакомым и друзьям содействие в приобретении квартиры в столице по сниженной цене.
Например, он убедил одного московского бизнесмена передать ему 3,8 миллиона рублей, а позже предложил другому предпринимателю две квартиры за 4,2 миллиона рублей.
В итоге мошеннику удалось заработать 20 миллионов рублей, используя эту схему, сообщает издание.
Фото: old.stroi.mos.ru/mos.ru(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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