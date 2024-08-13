Предлагал квартиры с огромной скидкой: аферист украл 20 миллионов, притворившись чиновником Минспорта

Задержан мошенник, выманивший 20 миллионов рублей через фиктивные сделки с квартирами

В Москве задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника Минспорта, который обманул россиян на 20 миллионов рублей. О популярной схеме обмана, связанной с покупкой жилья, сообщила газета "Известия".

Этот человек предлагал своим знакомым и друзьям содействие в приобретении квартиры в столице по сниженной цене.

Например, он убедил одного московского бизнесмена передать ему 3,8 миллиона рублей, а позже предложил другому предпринимателю две квартиры за 4,2 миллиона рублей.

В итоге мошеннику удалось заработать 20 миллионов рублей, используя эту схему, сообщает издание.

Фото: old.stroi.mos.ru/mos.ru(Creative Commons Attribution 4.0 International license)