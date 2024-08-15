Сбербанк предотвратил воровство более 180 миллиардов рублей у клиентов за семь месяцев 2024 года

Сбербанк предотвратил кражу более 180 миллиардов рублей у клиентов в 2024 году

Сбербанк сумел предотвратить воровство более 180 миллиардов рублей у своих клиентов за семь месяцев 2024 года, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на пресс-конференции.

"С начала текущего года нам удалось защитить более 180 миллиардов рублей, принадлежащих нашим клиентам. По итогам 2023 года эта сумма составила 300 миллиардов. Злоумышленники продолжают активно действовать", — отметил он.

Он отметил, что среди наиболее распространенных методов мошенников остаются звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка, которые, используя различные предлоги, пытаются уговорить перевести деньги "на безопасный счет". Мошенничество с взломом аккаунтов на порталах госуслуг также по-прежнему частое явление.

Кроме этого, популярны схемы с предложениями продлить контракт от сотового оператора и звонки от Социального фонда России с просьбой пересчитать пенсию. "Цель преступников, как правило, заключается в том, чтобы оформить займы в микрофинансовых организациях через взломанные аккаунты. Для борьбы с этим нужно отключить авторизацию на сайтах МФО через госуслуги", — добавил топ-менеджер.

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