Сбербанк предотвратил воровство более 180 миллиардов рублей у клиентов за семь месяцев 2024 года

Сбербанк сумел предотвратить воровство более 180 миллиардов рублей у своих клиентов за семь месяцев 2024 года, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на пресс-конференции.
"С начала текущего года нам удалось защитить более 180 миллиардов рублей, принадлежащих нашим клиентам. По итогам 2023 года эта сумма составила 300 миллиардов. Злоумышленники продолжают активно действовать", — отметил он.
Он отметил, что среди наиболее распространенных методов мошенников остаются звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка, которые, используя различные предлоги, пытаются уговорить перевести деньги "на безопасный счет". Мошенничество с взломом аккаунтов на порталах госуслуг также по-прежнему частое явление.
Кроме этого, популярны схемы с предложениями продлить контракт от сотового оператора и звонки от Социального фонда России с просьбой пересчитать пенсию. "Цель преступников, как правило, заключается в том, чтобы оформить займы в микрофинансовых организациях через взломанные аккаунты. Для борьбы с этим нужно отключить авторизацию на сайтах МФО через госуслуги", — добавил топ-менеджер.
Фото: freepik
Идея о подрыве "Северного потока" могла появится во время пьянки
Идея о подрыве газопроводов "Северный поток" возникла в ходе нетрезвого разговора между украинскими военными и бизнесменами в одном из баров, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, Украины и Европы.
В Греции из-за лесного пожара сгорели 78 домов
После серии лесных пожаров в Аттике, Греция, 11-13 августа 78 домов были признаны непригодными для жилья, причем около половины из них требуют сноса. Правительство намерено предоставить муниципалитетам Аттики €4,7 млн на устранение ущерба.
Врач Мильнер: частота стула у взрослого человека не должна превышать 3 раза в день
Врач-гастроэнтеролог Евгения Мильнер объяснила, что нормальная частота стула у взрослого — это от трех раз в неделю до двух-трех раз в день.
В ДОСААФ будут принимать с 14 лет
Возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России снижен с 18 до 14 лет, сообщается в проекте федерального закона "Об общероссийской общественно-государственной организации 'ДОСААФ'".