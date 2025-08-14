Стало известно, за что управленца из надзорного ведомства отправили в СИЗО

Центральный районный суд Красноярска санкционировал арест руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Чиновник будет находиться в следственном изоляторе до 26 сентября по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело было возбуждено весной в отношении сотрудников филиала Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений, который подчиняется краевому управлению Россельхознадзора. Следствие установило, что в период с 2019 по 2024 год руководитель ведомства совместно с главным бухгалтером филиала организовали схему по выплате зарплаты фиктивному сотруднику.

По данным правоохранительных органов, общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 14 миллионов рублей. Чиновника задержали накануне после того, как следствие собрало достаточную доказательную базу его причастности к преступлению.

Это уже не первый случай, когда сотрудники подведомственных Россельхознадзору учреждений оказываются замешаны в коррупционных схемах. Ранее в других регионах также выявлялись аналогичные случаи нецелевого использования бюджетных средств.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, где ему предстоит провести как минимум полтора месяца. В случае доказательства вины ему грозит до десяти лет лишения свободы. Параллельно ведется проверка деятельности других сотрудников ведомства на предмет возможных нарушений.