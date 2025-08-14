Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тюремная камера в Алькатрасе
Тюремная камера в Алькатрасе
© flickr.com by Харшлайт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована 14.08.2025 в 17:59

Стало известно, за что управленца из надзорного ведомства отправили в СИЗО

Глава управления Россельхознадзора из Красноярска арестован по подозрению в хищении 14 млн руб

Центральный районный суд Красноярска санкционировал арест руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Чиновник будет находиться в следственном изоляторе до 26 сентября по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело было возбуждено весной в отношении сотрудников филиала Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений, который подчиняется краевому управлению Россельхознадзора. Следствие установило, что в период с 2019 по 2024 год руководитель ведомства совместно с главным бухгалтером филиала организовали схему по выплате зарплаты фиктивному сотруднику.

По данным правоохранительных органов, общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 14 миллионов рублей. Чиновника задержали накануне после того, как следствие собрало достаточную доказательную базу его причастности к преступлению.

Это уже не первый случай, когда сотрудники подведомственных Россельхознадзору учреждений оказываются замешаны в коррупционных схемах. Ранее в других регионах также выявлялись аналогичные случаи нецелевого использования бюджетных средств.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, где ему предстоит провести как минимум полтора месяца. В случае доказательства вины ему грозит до десяти лет лишения свободы. Параллельно ведется проверка деятельности других сотрудников ведомства на предмет возможных нарушений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Бердске губернатор проверил, как модернизируют систему здравоохранения вчера в 23:24

Новые поликлиники и сосудистый центр: как преобразится медицина сибирского города

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Бердск проверил ход модернизации местной системы здравоохранения. Вместе с председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым они посетили Бердскую центральную городскую больницу, где оценили результаты уже проведенных работ и обсудили планы дальнейшего развития.

Читать полностью » Новосибирские ученые разработали вегетарианский гематоген с полезными свойствами вчера в 21:49

Без крови, но с пользой: как сибирские ученые создали гематоген для вегетарианцев

В Новосибирске представили уникальную разработку — гематоген для вегетарианцев, сохраняющий все полезные свойства традиционного продукта. Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета нашли способ заменить животные компоненты растительными аналогами без потери эффективности.

Читать полностью » Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае 14.08.2025 в 23:41

Вода пришла неожиданно: как стихия оставила сотни дачников без имущества

Продолжительные дожди, не прекращавшиеся почти сутки, привели к серьезным подтоплениям в Красноярском крае. Стихийное бедствие затронуло три муниципальных образования, где водой затопило более 400 дачных участков. Особенно тяжелая ситуация сложилась в окрестностях Железногорска.

Читать полностью » Омское село Ингалы получило статус исторического поселения федерального значения 12.08.2025 в 22:41

Живая история Сибири: как купеческое село стало туристической жемчужиной

Старейшее село Омской области — Ингалы — официально включено в федеральный реестр исторических поселений. Основанное в 1610 году, оно стало первым населенным пунктом региона, удостоенным такого статуса. Это решение открывает новые возможности для сохранения уникального архитектурного наследия и развития туристического потенциала.

Читать полностью » МЧС предупредило о риске паводков и подтоплений в Красноярском крае 12.08.2025 в 18:18

Красноярск в зоне риска: почему город не справляется с ливнями

После мощных ливней, обрушившихся на Красноярск и прилегающие территории, МЧС предупредило о возможных паводках и подтоплениях в ближайшие дни. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков, что уже привело к разрушению дорог, затоплению улиц и перебоям в работе коммунальных систем.

Читать полностью » Новосибирск вошёл в тройку лидеров конкурса 11.08.2025 в 23:46

Новосибирск борется за звание культурной столицы России

Новосибирск вышел в финал общенационального конкурса "Культурная столица-2027", заняв место в тройке лидеров по итогам народного голосования на портале "Госуслуги". Вместе с ним в призовой группе оказались Челябинск и Вологда. Как отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, областной центр по праву считается культурным сердцем Сибири.

Читать полностью » В Новосибирске бывшие бойцы СВО нашли новое призвание в управлении дронами 10.08.2025 в 22:59

От боевых дронов к мирным полям: как военные навыки изменили карьеру сибиряков

В Новосибирской области наблюдается необычный кадровый тренд — бывшие участники специальной военной операции массово осваивают профессию оператора беспилотников для гражданских целей. По данным регионального министерства труда, именно это направление стало наиболее востребованным среди демобилизованных военнослужащих.

Читать полностью » Корабль-храм 10.08.2025 в 19:45

Духовная и медицинская помощь на воде: как корабль-церковь заботится о жителях отдаленных сел

10 августа 2025 года корабль-храм "Святой апостол Андрей Первозванный" отправился в очередной благотворительный рейс по реке Обь. Миссионерская поездка, благословленная митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом, продлится до 26 августа и охватит отдаленные села Искитимского, Ордынского, Сузунского и Новосибирского районов.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные установили личность убитого князя Рюриковича по ДНК из останков XIII века
Культура и шоу-бизнес

Блейк Лайвли вступила в жёсткий спор с адвокатом Джастина Бальдони во время допроса
Питомцы

Некоторые болезни передаются через укусы и царапины кошек
Туризм

В Северной Корее туристам запрещены шорты и кеды — действует строгий дресс-код
Спорт и фитнес

Питер Марино рассказал о комплексе HIIT-упражнений с эспандером для защиты суставов
Спорт и фитнес

Тренер Кейлеб Херман назвал преимущества планки с поворотом бёдер для стабильности тела
Еда

Дыня снабжает организм натуральными сахарами и электролитами в жару
Дом

Какие предметы в доме опаснее уличной пыли — список от гигиенистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru