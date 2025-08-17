Доброта, которая обходится дорого: почему нельзя оставлять номер на парковке

Мошенники в России не дремлют — их жертвами всё чаще становятся водители, оставляющие свои контакты на парковках. Капитан полиции раскрыл схему обмана, из-за которой автомобилисты теряют деньги.

Как работает схема?

В крупных городах с парковками беда — многие вынуждены ставить машины так, что они мешают проезду. Водители оставляют под стеклом номер телефона, чтобы их могли быстро найти. Этим и пользуются злоумышленники:

сбор данных — ночью мошенники записывают номера с парковок.

поиск информации — через интернет находят данные владельцев.

обманный звонок — представляются тем, кто случайно задел машину, и предлагают "решить вопрос без лишних проблем".

Что происходит дальше?

Злоумышленник убеждает жертву, что повреждения незначительные, и предлагает компенсацию переводом. Затем:

просит номер карты.

заявляет, что платёж "не проходит", и требует CVC-код с оборота.

как только жертва сообщает код, деньги моментально исчезают со счета.

"Банковские переводы не требуют CVC-кода — это всегда обман. Даже сотрудники банка его не спрашивают", — предупреждает капитан полиции.

Как защититься?

Не называйте CVC-код никому — даже если звонящий представляется сотрудником банка.

Проверяйте машину — прежде чем платить, убедитесь, что повреждения действительно есть.

Используйте пустую карту — если всё же решили перевести деньги, укажите реквизиты счёта без средств.

К сожалению, даже после кражи денег вернуть их почти невозможно — мошенники быстро выводят средства и "забывают" номер. Остаётся только одно: быть бдительными и не поддаваться на провокации.