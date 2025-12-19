Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Наручники и молоток
Наручники и молоток
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:19

Мошенничество с доверием: как подозреваемый попытался снять 5 миллионов, выдав себя за внука

Молодой человек задержан за попытку мошенничества на 5 млн рублей – YarNews.net

Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбуждено в Ярославской области в отношении 21-летнего жителя Московской области. Молодой человек пытался снять 5 миллионов рублей со счёта 89-летнего москвича, представив доверенность, в которой назвал себя внуком пенсионера. Об этом сообщает YarNews.net со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Подозрение у банка

Инцидент произошёл в Заволжском районе, где молодой человек пришёл в банк с документом, якобы подтверждающим его право на снятие крупной суммы. Однако у сотрудников банка возникли сомнения в подлинности доверенности, что было подтверждено службой безопасности финансового учреждения.

В процессе ожидания выдачи денег, по информации прокуратуры, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело и возможное наказание

После завершения расследования уголовное дело было направлено в Заволжский районный суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет за попытку мошенничества в особо крупном размере.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суд Москвы признал незаконной доплату за места рядом для семей в самолётах сегодня в 12:36
Семейный перелёт как платная опция: авиакомпанию лишили спорного заработка

Скандал вокруг авиакомпании "Победа": суд признал платную услугу для посадки детей рядом с родителями незаконной. Как это изменит авиационные правила?

Читать полностью » Россия собрала коалицию стран на климатической площадке ООН - Кононученко сегодня в 12:28
Климатическая площадка ООН сменила расстановку сил: Россия собрала коалицию и задействовала БРИКС

Россия создала уникальную климатическую коалицию вокруг БРИКС, что дало ей силы в переговорах, в условиях выхода США из Парижского соглашения. Как это стало возможным?

Читать полностью » На прямой линии с президентом Путиным у посетителей изъяли капусту и мандарины — РИАН сегодня в 10:23
От вейпов до капусты: полный список того, что нельзя проносить на прямую линию с Путиным

На входе на прямую линию с Путиным у посетителей изымали не только гаджеты, но и капусту, энергетики и мандарины — что происходит на досмотре?

Читать полностью » Правительство ускорило реализацию плана по борьбе с теневым сектором — Григоренко сегодня в 10:11
Налоговая получит новые полномочия: готовятся масштабные поправки в НК, КоАП и даже УК

Правительство ускоряет план по "обелению" экономики: десятки законопроектов внесут уже к концу января, а эффект ждут в 2026–2027 годах.

Читать полностью » Мошенники создают фейковые сообщества Тайного Санты — Храпунова сегодня в 10:05
Доверие, которое стоит денег: как мошенники используют праздничный челлендж для сбора данных

Мошенники маскируют схемы под "Тайного Санту": обещают обмен подарками, а затем исчезают с деньгами и данными. Как не попасться?

Читать полностью » Приготовление новогоднего стола раздражает 47% россиян — опрос ВТБ сегодня в 10:05
Оливье, уборка и минус настроение: что больше всего раздрожает россиян перед Новым годом

Опрос ВТБ показал, что россияне перед Новым годом мечтают отказаться от готовки, покупок и уборки, предпочитая отдых и общение.

Читать полностью » РЖД увеличили провозные возможности на направлении Москва — Петербург — РЖД сегодня в 10:05
Кто не успел, тот… всё-таки успел: перед праздниками неожиданно добавили Сапсаны

РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом на конец декабря. Билеты уже появились в продаже.

Читать полностью » Суд в Югре вынес приговор по делу о хищении более 40 млн рублей — суды ХМАО сегодня в 10:05
Баскетбол на бумаге, миллионы — в тени: чем закончилось громкое дело в Югре

В Югре суд вынес приговор по делу о хищении более 40 млн рублей: учредитель спортивных НКО получил условный срок и крупный штраф.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Некоторые цвета в одежде визуально добавляют возраст после 50 лет — стилисты
Общество
После обращения на прямой линии семье погибшего участника СВО срочно назначили выплаты
Общество
Путин заявил о достижении полного цифрового суверенитета РФ
Авто и мото
Путин назвал повышенный утильсбор временной мерой
Мир
Латвия рассматривает использование БПЛА для контроля границы с Россией – министр обороны
Наука
Международная экспедиция зафиксировала неизвестные формы жизни на глубине — учёные
Россия готова прекратить боевые действия немедленно — Владимир Путин
Красота и здоровье
Медики предупреждают о рисках гиподинамии в новогодние каникулы – SHOT ПРОВЕРКА
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet