Мошенничество с доверием: как подозреваемый попытался снять 5 миллионов, выдав себя за внука

Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбуждено в Ярославской области в отношении 21-летнего жителя Московской области. Молодой человек пытался снять 5 миллионов рублей со счёта 89-летнего москвича, представив доверенность, в которой назвал себя внуком пенсионера. Об этом сообщает YarNews.net со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Подозрение у банка

Инцидент произошёл в Заволжском районе, где молодой человек пришёл в банк с документом, якобы подтверждающим его право на снятие крупной суммы. Однако у сотрудников банка возникли сомнения в подлинности доверенности, что было подтверждено службой безопасности финансового учреждения.

В процессе ожидания выдачи денег, по информации прокуратуры, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело и возможное наказание

После завершения расследования уголовное дело было направлено в Заволжский районный суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет за попытку мошенничества в особо крупном размере.