Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:57

Мошенничество 2.0: Россияне теряют деньги из-за дипфейков — и не всегда понимают, как их распознать

Злоумышленники используют фальшивые видео и голосовые сообщения для обмана — RWB

В России растёт количество случаев мошенничества с использованием дипфейков. Уже каждый десятый житель страны стал жертвой попыток обмана, созданных с помощью этой технологии. Такие данные приводит исследование сервиса "RWB исследования" объединённой компании Wildberries и Russ. Исследование опубликовано в ТАСС.

Новая угроза мошенничества

По состоянию на ноябрь 2025 года, 10% россиян столкнулись с попытками обмана через дипфейки. Аналитики, проводившие исследование, выделили несколько самых распространённых схем мошенничества. Так, наибольшую долю занимают фальшивые видеозаписи с участием публичных личностей, таких как блогеры (47% случаев). На втором месте — поддельные голосовые сообщения и видеозвонки от знакомых (42%), а также звонки от "родственников" или "начальников" с просьбой срочно перевести деньги (35% и 34% соответственно).

Из тех, кто столкнулся с этим видом мошенничества, 57% рассказали, что злоумышленники пытались выманить деньги, и 18% стали жертвами финансовых потерь. При этом только 37% опрошенных уверены в своей способности распознавать подделки.

Как отличить дипфейк

Эксперты из команды безопасности РВБ утверждают, что для того чтобы выявить дипфейк, необходимо обратить внимание на несколько признаков. Если изображение или видео выглядят неестественно, например, появляются мерцающие элементы или тени не соответствуют источнику света, скорее всего, это подделка. Важно также оценить ситуацию: чем менее правдоподобен контекст сообщения — странное время звонка или нестандартный способ связи — тем выше вероятность того, что это мошенничество.

"Не следует доверять излишне эмоциональным требованиям", — предупреждают специалисты.

Один из главных признаков мошенничества с использованием дипфейков — это попытки нагнетания паники или просьбы срочно перевести деньги. Если возникает подозрение, можно проверить информацию, связавшись с предполагаемым отправителем через альтернативный канал связи. Также для распознавания дипфейков можно использовать специальные программы.

