Приговор экс-губернатору Белозерцеву и главе "Биотэк" Шпигелю утвержден Мосгорсудом

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и руководителю фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю, осужденным на 12 и 11 лет лишения свободы за получение взяток. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Шпигеля Зарина Фарниева.

Адвокат пояснила, что приговор Измайловского районного суда Москвы от 25 января 2024 года в отношении Ивана Белозерцева, Антона Колоскова, Геннадия Маркова, Федора Федотова, Бориса Шпигеля, и Евгении Шпигель остался без изменений, а апелляционные жалобы были отклонены.

Все фигуранты дела участвовали в процессе через видеоконференцсвязь. Из-за медицинских ограничений, наложенных врачом на участие Бориса Шпигеля в заседаниях не более шести часов в день, пересмотр дела затянулся на два месяца.

В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, а председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам. Его супруга Евгения получила 8,5 лет тюремного заключения. Остальные участники дела получили сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима.

Белозерцев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и генеральному директору компании "Фармация" Антону Колоскову было предъявлено обвинение в даче взятки. Федор Федотов, родственник Белозерцева, и водитель Геннадий Марков были обвинены в посредничестве.

После вынесения приговора суд в Пензе постановил взыскать с Белозерцева, Шпигеля, их сообщников и нескольких компаний почти 8,2 миллиарда рублей в пользу государства. Генеральная прокуратура в своем иске требовала взыскания 9,9 миллиарда рублей.

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