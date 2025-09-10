Туристы делятся секретом: какой маршрут до Каппадокии удобнее

Каппадокия — одно из самых ярких направлений Турции, и многие туристы из России едут сюда ради полётов на воздушных шарах. Основной путь проходит через Стамбул, а дальше у путешественников есть два варианта: быстрый авиаперелёт или бюджетный автобус.

Первый этап: Москва-Стамбул

Из Москвы в Стамбул выполняется множество рейсов. Прилететь можно в любой из двух аэропортов:

IST (Новый аэропорт Стамбула) — крупнейший хаб с богатым выбором стыковок.

SAW (Сабиха Гёкчен) — более компактный аэропорт на азиатской стороне города.

Второй этап: Стамбул-Каппадокия

Дальше есть два сценария.

Быстрый маршрут — самолёт

Из обоих стамбульских аэропортов выполняются регулярные рейсы в:

Кайсери (ASR) — 70-75 км от Гёреме,

Невшехир (NAV) — 40 км от Гёреме.

Из аэропортов организованы шаттлы до главных туристических городов (Гёреме, Ургюп, Учхисар). Поездка занимает от 40 минут до полутора часов.

Эконом-вариант — автобус

Ночной автобус из Стамбула до Гёреме или Невшехира идёт 8-10 часов. Стоимость билета — около ₺800-1000. Современные автобусы оборудованы кондиционерами и Wi-Fi, а в пути предусмотрены остановки.

Время и стоимость пути

Самолёт + шаттл: общее время в пути 5-6 часов с учётом пересадок. Это самый быстрый и комфортный вариант.

Автобус: дольше, но дешевле. Подходит для тех, кто хочет сэкономить и не спешит.

Итог

Оптимальный вариант для большинства туристов — перелёт через Стамбул в Кайсери или Невшехир, а затем трансфер до отеля. Автобус остаётся запасным решением для тех, кто ценит экономию. В любом случае путь окупается: рассветный полёт на шарах в Каппадокии стоит того.