© commons.wikimedia.org by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:22

Штрафы для "зайцев" в Москве выросли более чем вдвое: Мосгордума утвердила новую планку

Мосгордума повысила штраф за безбилетный проезд в Москве до 5 тысяч — РИА Новости

В Москве решили ужесточить ответственность за безбилетный проезд — штраф для "зайцев" вырастет более чем вдвое и достигнет 5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение, принятое на пленарном заседании Мосгордумы в среду. Власти объясняют инициативу тем, что число нарушений не снижается, а нынешние суммы перестали быть ощутимыми для пассажиров, несмотря на уже действующие санкции.

Почему штрафы решили повысить

Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова заявила, что пассажирский транспорт "живёт и развивается за счёт билетной выручки", а безбилетный проезд остаётся серьёзной проблемой для транспортного обслуживания москвичей. По её словам, статистика привлечения к ответственности показывает устойчиво высокий уровень нарушений, причём он продолжает расти.

В качестве аргумента Цветкова привела данные за последние годы. В 2023 году было вынесено 637 тысяч постановлений о наложении штрафа за безбилетный проезд, в 2024 году — почти 679 тысяч. За 11 месяцев текущего года показатель уже составил 684 тысячи.

Какими будут новые размеры штрафов

Законопроект предполагает обновление размера штрафов как для наземного транспорта, так и для метрополитена. По словам Цветковой, действующий штраф за безбилетный проезд в размере 2 тысяч рублей и штраф за использование льготной персонифицированной карты в размере 4 тысяч рублей "перестали быть ощутимыми" и не способствуют снижению нарушений. В связи с этим предлагается установить штраф за такие правонарушения на уровне 5 тысяч рублей.

Цветкова подчеркнула, что мера рассчитана именно на повышение эффективности наказания, а не на изменения в системе контроля. Она отметила, что на фоне повышения штрафов увеличения числа контролёров в городском транспорте пока не планируется.

Дополнительные изменения: ручная кладь

Согласно пояснительной записке к законопроекту, изменения коснутся не только безбилетного проезда. Также вводится отдельная санкция за провоз ручной клади, количество или размеры которой превышают установленные нормы бесплатного провоза. В этом случае штраф составит до 1 тысячи рублей за каждое место ручной клади.

Как проголосовала Мосгордума

РИА Новости уточняет, что решение было принято по итогам голосования. "За" высказались 37 депутатов, "против" — 3, ещё один депутат воздержался.

