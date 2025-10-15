Богатые затаились: рынок премиальных домов в Подмосковье переживает затишье после бума

Сегмент элитной загородной недвижимости в Москве и Подмосковье заметно потерял активность. За три квартала 2025 года количество сделок с коттеджами и усадьбами снизилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева, передаёт РИА Новости.

Причины спада

Эксперт пояснила, что текущее снижение интереса связано с последствиями рекордного спроса, наблюдавшегося в 2024 году. Тогда многие состоятельные покупатели активно инвестировали в дома за городом, а новых проектов на рынок выходило крайне мало. В результате значительная часть предложений была раскуплена, и сейчас рынок переживает естественную паузу.

Одновременно с этим, по данным NF Group, объём предложения в премиальном сегменте вырос на 52%, достигнув 693 лотов. На рынке появилось больше домов и участков, но покупателей стало меньше.

Деньги ушли на депозиты

По словам Алексеевой, снижение числа сделок объясняется не только насыщением рынка, но и изменением финансового поведения состоятельных россиян. Многие из них предпочитают временно хранить сбережения на банковских депозитах, ожидая более выгодных условий.

"Со снижением ключевой ставки и процентов по вкладам депозиты будут закрываться, а изъятые оттуда деньги вкладываться в покупку недвижимости, как один из самых надежных активов", — отметила директор NF Group Татьяна Алексеева.

Эксперт ожидает, что уже в 2026 году спрос может начать постепенно восстанавливаться, особенно если Центробанк продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

Что происходит с рынком жилья

По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы активность покупателей может частично сместиться в сегмент городской недвижимости. В частности, уже осенью специалисты предупредили москвичей о вероятном подорожании вторичных квартир. Ожидается, что к концу 2025 года цены на вторичку могут вырасти примерно на 5% из-за сокращения объёма качественных предложений.

Эксперты отмечают, что покупатели с высоким уровнем дохода склонны действовать осторожно — они выбирают момент для вложений, когда на рынке появляется баланс между ценами и предложением. Сейчас многие из них наблюдают за ситуацией и ждут более выгодных условий.

А что если ситуация изменится

Если в 2026 году ключевая ставка снизится, а доходность депозитов упадёт, средства, замороженные в банках, вновь могут вернуться в рынок недвижимости. В этом случае аналитики ожидают оживление продаж в элитных поселках Новорижского и Рублево-Успенского направлений.

Растущий объём предложения также может сыграть в пользу покупателей, создавая условия для торга и более гибкого ценообразования.