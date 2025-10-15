Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пентхаус с террасой в Москве
Пентхаус с террасой в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:16

Богатые затаились: рынок премиальных домов в Подмосковье переживает затишье после бума

Спрос на элитную загородную недвижимость в Москве упал из-за насыщения рынка

Сегмент элитной загородной недвижимости в Москве и Подмосковье заметно потерял активность. За три квартала 2025 года количество сделок с коттеджами и усадьбами снизилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева, передаёт РИА Новости.

Причины спада

Эксперт пояснила, что текущее снижение интереса связано с последствиями рекордного спроса, наблюдавшегося в 2024 году. Тогда многие состоятельные покупатели активно инвестировали в дома за городом, а новых проектов на рынок выходило крайне мало. В результате значительная часть предложений была раскуплена, и сейчас рынок переживает естественную паузу.

Одновременно с этим, по данным NF Group, объём предложения в премиальном сегменте вырос на 52%, достигнув 693 лотов. На рынке появилось больше домов и участков, но покупателей стало меньше.

Деньги ушли на депозиты

По словам Алексеевой, снижение числа сделок объясняется не только насыщением рынка, но и изменением финансового поведения состоятельных россиян. Многие из них предпочитают временно хранить сбережения на банковских депозитах, ожидая более выгодных условий.

"Со снижением ключевой ставки и процентов по вкладам депозиты будут закрываться, а изъятые оттуда деньги вкладываться в покупку недвижимости, как один из самых надежных активов", — отметила директор NF Group Татьяна Алексеева.

Эксперт ожидает, что уже в 2026 году спрос может начать постепенно восстанавливаться, особенно если Центробанк продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

Что происходит с рынком жилья

По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы активность покупателей может частично сместиться в сегмент городской недвижимости. В частности, уже осенью специалисты предупредили москвичей о вероятном подорожании вторичных квартир. Ожидается, что к концу 2025 года цены на вторичку могут вырасти примерно на 5% из-за сокращения объёма качественных предложений.

Эксперты отмечают, что покупатели с высоким уровнем дохода склонны действовать осторожно — они выбирают момент для вложений, когда на рынке появляется баланс между ценами и предложением. Сейчас многие из них наблюдают за ситуацией и ждут более выгодных условий.

А что если ситуация изменится

Если в 2026 году ключевая ставка снизится, а доходность депозитов упадёт, средства, замороженные в банках, вновь могут вернуться в рынок недвижимости. В этом случае аналитики ожидают оживление продаж в элитных поселках Новорижского и Рублево-Успенского направлений.

Растущий объём предложения также может сыграть в пользу покупателей, создавая условия для торга и более гибкого ценообразования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Владельцам участков рассказали, как перевести садовый дом в жилой для участия в газификации сегодня в 22:20
Дача с пропиской: как оформить дом, чтобы получить газ и господдержку

Как превратить дачу в полноценный жилой дом? Рассказываем, какие документы нужны, какие ошибки приводят к отказу и как проходит процедура.

Читать полностью » Хризантемы при регулярной прищипке и умеренном поливе цветут до поздней осени — Марина Власова сегодня в 16:18
Хризантема — не капризная дама, а надёжная подруга: цветёт долго, если её не трогать лишний раз

Хризантемы способны превратить даже самый скромный сад в цветущий уголок. Рассказываем, как посадить их правильно, ухаживать и сохранить до весны.

Читать полностью » Istock Garden Center: осенняя посадка помогает сирени укорениться и зацвести весной сегодня в 16:11
Сирень любит порядок: вот как выбрать место, почву и уход, чтобы куст стал гордостью участка

Осень — идеальное время для посадки сирени. Узнаем, где и как посадить куст, как ухаживать за ним и когда он начнёт радовать ароматными цветами.

Читать полностью » Укрытие роз на зиму проводят после заморозков при стабильной отрицательной температуре сегодня в 15:18
Розам тоже нужен пуховик: как помочь любимым цветам перезимовать без потерь

Когда и как укрывать розы на зиму, чтобы они не погибли от мороза и не выпрели: пошаговая инструкция, частые ошибки и проверенные способы утепления.

Читать полностью » Древесная зола с уксусом обеспечивает растения калием, фосфором и растворимым кальцием эффективно сегодня в 14:22
Дачники добавили уксус в золу — и получили чудо-средство: растения растут как на дрожжах

Опытные дачники знают: зола — универсальное удобрение, но не весь кальций в ней усваивается растениями. Рассказываем, как с помощью уксуса сделать её эффективнее.

Читать полностью » В Тверской области рекомендовали проверять тыкву каждые три недели, чтобы избежать гнили при хранении сегодня в 14:11
Тыква доживает до весны только у тех, кто знает этот приём — остальные теряют урожай к Новому году

Осень в Тверской области — время запасов. Рассказываем, как сохранить тыкву до весны без плесени и потерь: секреты, проверенные местными дачниками.

Читать полностью » Озимый лук и чеснок лучше растут после бобовых, огурцов и кабачков сегодня в 13:22
Чеснок — не турист, ему важен адрес: как выбрать правильную грядку для зимовки

Где нельзя сажать лук и чеснок осенью? Рассказываем, какие участки станут ловушкой для урожая, и как исправить ошибки с помощью простых приёмов.

Читать полностью » В Брянской области садоводы готовят теплицы к зиме: дезинфекция марганцовкой и обновление почвы сегодня в 13:01
Теплица может не дожить до весны: три вещи, которые срочно нужно проверить

Брянские дачники знают: как осенью позаботишься о теплице, так весной она и отплатит. Один шаг, который часто упускают, решает судьбу всего урожая.

Читать полностью »

Новости
Еда
Шеф-технолог Ирина Власова: вкус блюда напрямую зависит от качества воды
Наука
В созвездии Ориона выявлена двойная звёздная система
Туризм
Политтехнолог Вадим Попов предложил сократить ежегодный отпуск россиян до 21 дня
Культура и шоу-бизнес
Бывший супруг Sia потребовал ежемесячные алименты в 250 тысяч долларов
Красота и здоровье
Врач Екатерина Сысоева рассказала, почему избыток сахара и фруктозы опасен для печени
Красота и здоровье
Стилист Меган Шнелл отметила: для естественного пучка важно отделить передние пряди
Спорт и фитнес
Травматолог Аржаков предупредил, какие ошибки при прыжках со скакалкой ведут к травмам
УрФО
Искусственный интеллект помог ГИБДД Екатеринбурга задержать водителя BMW с 179 штрафами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet