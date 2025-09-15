Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:19

74 тысячи зданий подготовлены к зиме: как столица встретит холода

Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица полностью готова к новому отопительному сезону. В своём сообщении в мессенджере Max он отметил, что с мая по август специалисты подготовили к зиме 74 тысячи зданий.

По его словам, в рамках программы капитального ремонта обновлены системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах.

"Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива — при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели", — написал Сергей Собянин.

Отдельное внимание уделено коммунальной технике: в полной готовности находятся 157 автомобильных баз.

Ранее власти Москвы объясняли, почему не стали включать отопление в мае во время похолодания. Тогда отмечалось, что перевод системы теплоснабжения в зимний режим занял бы больше времени, чем длилась сама аномалия.

