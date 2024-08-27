Раскрыт парадокс Москвы: как при росте объёма недвижимости сокращается потребление коммунальных ресурсов

Собянин сообщил о росте фонда городской недвижимости Москвы на 31%

Общий фонд городской недвижимости в Москве вырос на 31%, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

"Начиная с 2011 года общий фонд городской недвижимости вырос на 31%, было построено 139,7 млн кв. м зданий и сооружений, в т. ч. 60,3 млн кв. м жилья", — уточнил он.

"Главный потребитель электричества — Московский метрополитен — вырос в 1,8 раза. Население Москвы увеличилось примерно на 1,5 млн человек", — добавил градоначальник.

При этом потребление основных энергетических и коммунальных ресурсов почти не увеличилось, а воды стало расходоваться даже меньше, похвалился он.

"Причина этого парадокса вполне понятна: последнее десятилетие стало временем беспрецедентного роста энергоэффективности городского хозяйства Москвы", — заключил Собянин.