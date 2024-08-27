Раскрыт парадокс Москвы: как при росте объёма недвижимости сокращается потребление коммунальных ресурсов

Общий фонд городской недвижимости в Москве вырос на 31%, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.
"Начиная с 2011 года общий фонд городской недвижимости вырос на 31%, было построено 139,7 млн кв. м зданий и сооружений, в т. ч. 60,3 млн кв. м жилья", — уточнил он.
"Главный потребитель электричества — Московский метрополитен — вырос в 1,8 раза. Население Москвы увеличилось примерно на 1,5 млн человек", — добавил градоначальник.
При этом потребление основных энергетических и коммунальных ресурсов почти не увеличилось, а воды стало расходоваться даже меньше, похвалился он.
"Причина этого парадокса вполне понятна: последнее десятилетие стало временем беспрецедентного роста энергоэффективности городского хозяйства Москвы", — заключил Собянин.
Фото: Mos.ru/Владимир Новиков (Creative Commons Attribution 3.0)
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