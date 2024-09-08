266 кибератак было зафиксировано на выборах в Москве

Во время выборов в Москве зафиксировано 266 кибератак, ни одна из которых не оказала влияния на процесс голосования, отметил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.
"Что касается кибератак, то их зафиксировано 266, и ни одна из них не помешала ходу голосования", — заявил Асафов на пресс-конференции.
Жители Москвы выбирают депутатов Мосгордумы, а жители ТиНАО, кроме того, голосуют за своих муниципальных депутатов.
Ранее в ЦИК РФ сообщили, что на интернет-ресурсы информационный центр комиссии, с момента открытия, было зарегистрировано свыше 150 тысяч попыток несанкционированного воздействия.
Фото: duma.mos.ru
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