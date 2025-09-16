Новый барьер на пути к врачу: зачем теперь нужен код подтверждения

С осени москвичей ждут изменения в системе онлайн-записи к врачу. Теперь при оформлении приёма для взрослого родственника или близкого человека по полису ОМС потребуется подтверждение согласия самого пациента. Об этом NEWS.ru рассказала главный врач городской поликлиники №2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева.

Как будет работать новая система

Запись станет возможной только после ввода смс-кода, который придёт на телефон владельца полиса. Такое нововведение призвано защитить пациентов от записи на приём без их ведома и сделать сервис более безопасным.

Исключения для детей

Для маленьких пациентов правила останутся прежними: их можно будет записывать без дополнительного подтверждения, если данные полиса ребёнка и доступ к его электронной медкарте уже внесены в систему.