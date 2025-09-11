Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Joe Wallace is licensed under CC BY-SA 2.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:08

Сколько стоит дорога к воздушным шарам: Москва–Каппадокия в 2025 году

Стоимость перелёта Москва–Каппадокия в 2025 году начинается от $450 туда-обратно

Поездка в Каппадокию ради полёта на шарах начинается с выбора маршрута. Из Москвы в 2025 году существует два основных варианта: перелёт через Стамбул или автобусный маршрут, который подойдёт только самым экономным и терпеливым.

Перелёт — быстрый и комфортный путь

Самый удобный способ добраться до Каппадокии — перелёт через Стамбул. Из Москвы выполняются регулярные рейсы в два стамбульских аэропорта: IST и SAW. Оттуда летают местные рейсы в Кейсерии (ASR) или Невшехир (NAV) — два аэропорта, обслуживающих регион.

Стоимость билетов в 2025 году:

  • минимальные цены туда-обратно начинаются примерно от $450-460,
  • стандартные тарифы в высокий сезон — около $500-600,
  • при раннем бронировании и выборе будних дат можно уложиться ближе к нижней границе.

Трансфер в Каппадокии

От аэропорта до Гёреме — главного туристического центра — удобно добираться на шаттлах. Поездка занимает от 40 минут до полутора часов и стоит около $10-15 на человека.

Автобус — экономия с потерей времени

Более бюджетный, но крайне долгий вариант — автобус. Прямой маршрут Москва-Гёреме занимает около 2 дней 7 часов и стоит $120-180. Для сравнения: это дешевле перелёта в 3-4 раза, но дорога может стать испытанием.

Итоговый бюджет дороги

  • Быстрый вариант (перелёт + шаттл): около $470-620 на человека за полный маршрут туда-обратно с учётом трансфера.
  • Экономичный автобус: около $120-180, но требует почти трое суток пути.

Почему лучше лететь

Даже при разнице в цене перелёт остаётся оптимальным выбором: дорога занимает всего 5-6 часов против 55+, а отдых в Каппадокии слишком насыщенный, чтобы тратить драгоценные дни в пути.

