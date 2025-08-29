Балкон как часть квартиры: идеи для уюта и функциональности

Для многих москвичей квартира без открытого пространства уже не кажется по-настоящему комфортной. Опрос, проведенный аналитиками Baza Development, показал: жители столицы готовы переплачивать за балконы, лоджии и террасы, считая их неотъемлемой частью современного жилья.

Что выбирают москвичи

Наибольшей популярностью пользуется лоджия — о ней мечтает почти четверть опрошенных. Балкон привлекает около 15% участников исследования, а терраса — 13%. При этом каждый пятый хотел бы иметь лоджию или террасу не только в жилых комнатах, но и на кухне, превращая их в полноценное продолжение квартиры.

Готовность переплачивать подтверждает значимость таких элементов: почти 40% респондентов согласны платить больше за балкон или кладовую. Доплатить за лоджию готовы 17%, за террасу — 9%. Лишь 12% признались, что не считают нужным тратить дополнительные средства на эти удобства.

Как используют балконы и лоджии

Около 57% москвичей видят в лоджиях и балконах место для отдыха с мебелью и уютной атмосферой. Часть респондентов планирует превратить эти пространства в зимний сад (14%) или использовать их для хранения вещей (12%). Более редкие варианты — кабинет или библиотека (7%) и игровая комната для подростка (6%).

Террасы как продолжение городской жизни

Отношение к террасам несколько иное. 40% участников опроса хотели бы использовать их для наслаждения панорамными видами города. Еще 23% мечтают о летней зоне отдыха с шезлонгами, а 14% — о собственном вечнозеленом саде.

Необычные идеи тоже нашли своих сторонников: 11% москвичей хотели бы устроить на террасе летний кинотеатр. Рабочее место под открытым небом рассматривают 9% респондентов, а 6% — площадку для дружеских встреч с соседями.

Таким образом, москвичи рассматривают открытые пространства не просто как дополнительную площадь, а как важный элемент образа жизни, который добавляет дому уюта, функциональности и эстетики.