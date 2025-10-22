Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ
Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:42

Россиян призвали не ждать: элитное жильё в Москве дорожает рекордными темпами

Эксперты призвали россиян покупать элитное жильё в Москве из-за роста цен

Рынок элитной недвижимости в Москве переживает новый виток роста. Цены на премиальные квартиры продолжают уверенно расти, и, по словам аналитиков, эта тенденция сохранится как минимум в ближайшие годы. Поэтому тем, кто планировал покупку квартиры в сегменте люкс, эксперты советуют не откладывать решение. Сейчас — время, когда вложение в столичное жильё может оказаться не просто выгодным, а стратегическим.

Что показывает "индекс миллиона"

Специалисты компаний "Аеон Девелопмент" и NF Group рассчитали так называемый "индекс миллиона" — показатель, который отражает, сколько квадратных метров элитного жилья можно приобрести в Москве на сумму 100 миллионов рублей.

Согласно их данным, в первой половине 2025 года значение индекса снизилось на 24% по сравнению с прошлым годом — до 46 квадратных метров. Это означает, что за те же деньги покупатель теперь может позволить себе меньше площади, чем год назад.

Причины снижения понятны: в продажу выходит всё больше проектов класса deluxe и premium, где стоимость квадратного метра изначально выше среднего уровня. При этом растёт не только цена, но и спрос — за первые шесть месяцев 2025 года он увеличился примерно на 6% относительно 2024-го.

Где жильё дорожает быстрее всего

Средняя стоимость квадратного метра в московском сегменте luxury достигла в июне 2,2 миллиона рублей - на треть выше прошлогоднего уровня. Но цифры сильно различаются в зависимости от локации.

Самыми дорогими остаются традиционные центры притяжения — Остоженка-Пречистенка и Патриаршие пруды, где средняя цена квадрата достигает 4 миллионов рублей. В этих районах "индекс миллиона" составляет всего 25-26 квадратов, что делает их символом элитности и статуса.

Следом идёт Тверской район, где квадратный метр стоит около 3,2 миллиона рублей, а индекс — 30 квадратов.

Более доступными, но при этом активно развивающимися считаются Донской, Даниловский и Раменки. Здесь цены колеблются от 1 до 1,4 миллиона рублей за квадрат, что позволяет приобрести от 70 до 98 квадратных метров на те же 100 миллионов. Эти локации становятся новыми точками роста для премиального рынка — благодаря инфраструктуре, паркам и близости к центру.

Почему элитное жильё дорожает

Рост цен в сегменте deluxe объясняется несколькими факторами:

  1. Сокращение предложения. Новых проектов становится меньше, а востребованность сохраняется.
  2. Рост себестоимости строительства. Материалы, инженерные решения и архитектурные стандарты в премиум-сегменте обходятся застройщикам дороже.
  3. Повышенный интерес инвесторов. Для многих покупателей дорогая недвижимость — не только комфорт, но и способ сохранить капитал.
  4. Ограниченные локации. Исторический центр, видовые участки и набережные Москвы-реки не резиновые — таких земель всё меньше.

Всё это формирует классический сценарий: спрос растёт, а количество предложений сокращается.

Советы шаг за шагом: как купить премиум-квартиру выгодно

  1. Определите цель. Если покупка инвестиционная — выбирайте районы с высоким потенциалом роста, такие как Даниловский или Раменки. Для личного проживания подойдёт центр с развитой инфраструктурой.
  2. Изучите планы застройщика. Узнайте, есть ли проекты по благоустройству, паркингам, охране и общим зонам.
  3. Сравните классы. Разница между premium и deluxe может быть неочевидна, но в цене — десятки миллионов.
  4. Проверьте репутацию девелопера. Престижные объекты быстро раскупаются, но важно убедиться, что проект сдан вовремя и соответствует заявленным стандартам.
  5. Покупайте до завершения строительства. На стадии котлована стоимость ниже, а рост цены после сдачи объекта достигает 30-40%.

Таблица: сравнение районов по индексу миллиона

Район Средняя цена за м² Индекс миллиона (м²)
Остоженка-Пречистенка 4,0 млн ₽ 25
Патриаршие пруды 4,0 млн ₽ 26
Тверской 3,2 млн ₽ 30
Раменки 1,4 млн ₽ 71
Даниловский 1,0 млн ₽ 95
Донской 1,0 млн ₽ 98

А что если подождать?

Некоторые покупатели предпочитают "поймать момент", ожидая снижения цен. Но рынок элитной недвижимости Москвы устроен иначе, чем массовый. Даже при временном замедлении сделок стоимость квадратного метра не падает, а максимум — стабилизируется. Девелоперы стараются удерживать цену, сокращая объём предложений, а не снижая стоимость. Поэтому те, кто ждёт "лучшего времени", в итоге покупают дороже.

FAQ

Почему цены растут именно в Москве, а не в регионах?
Столица остаётся финансовым и культурным центром страны. Здесь сосредоточены крупнейшие компании и бизнес-активность, а значит, постоянный спрос на качественное жильё.

Какой сегмент наиболее перспективен?
Жильё premium и business+ на границе центра — особенно востребовано у инвесторов, которые хотят объединить комфорт и доходность.

Есть ли смысл покупать элитное жильё в ипотеку?
Да, особенно при фиксированной ставке. Даже дорогие кредиты перекрываются ростом стоимости объекта за 2-3 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Таблетки для посудомоечной машины помогают быстро удалить жир из духовки вчера в 23:23
Всего одна таблетка — и духовка будто из магазина: хит, который стал вирусным среди хозяек

Перед праздниками духовка работает на износ, а вместе с этим приходит и беда — жир, подтеки и запахи. Рассказываем, как вернуть ей чистоту без усилий с помощью простого средства.

Читать полностью » Сода и апельсин очищают пластиковые фары от налёта без полировки вчера в 22:41
Апельсин против времени: как обычный фрукт делает автомобиль моложе на глазах

Необычная смесь апельсина и соды способна вернуть блеск и прозрачность автомобильным фарам. Рассказываем, как работает этот трюк и почему он безопасен.

Читать полностью » Эффективность смеси соды и сахара против тараканов подтвердили эксперты вчера в 21:36
Никакой химии — и ни одного таракана: старый способ снова работает

Простая смесь из двух ингредиентов может заменить токсичные инсектициды. Узнайте, как сода с сахаром помогает избавиться от тараканов и почему это действительно работает.

Читать полностью » Эксперт по уборке Шантель Мила назвала лимон и розмарин эффективными средствами против пауков в доме вчера в 20:30
Борьба с пауками может закончиться трагедией: ошибка, которую совершают даже заботливые хозяева

Осенью пауки массово перебираются в дома, но от них можно избавиться без химии. Узнайте, как приготовить натуральный цитрусовый спрей и защитить жильё.

Читать полностью » Эксперты посоветовали замачивать терракотовые кашпо в растворе уксуса на 30–40 минут для удаления белых пятен вчера в 19:32
Ваши горшки тоже устают: как вернуть терракоте жизнь и цвет без покупки новых

Белый налёт и грязь на терракотовых горшках портят не только вид, но и вредят растениям. Узнайте, как вернуть им чистоту за полчаса и предотвратить новые пятна.

Читать полностью » специалист по клинингу Фин Пеглер посоветовал использовать пищевую соду для очистки швов и устранения запаха плесени вчера в 18:29
Ванна больше не сверкает? Один домашний раствор решает всё

Хотите, чтобы плитка в ванной снова сияла, как новая? Узнайте проверенные советы экспертов и простые домашние рецепты, которые реально работают.

Читать полностью » Эксперты Дерек Чиу и Лесли Там посоветовали стирать пластиковые занавески в машине с добавлением полотенец вчера в 17:25
Один стакан уксуса против лет грязи — лайфхак, который спасёт вашу ванную

Мыльный налёт и плесень на душевой занавеске — не приговор. Простые шаги и домашние средства помогут вернуть ей чистоту и свежесть.

Читать полностью » Эксперт Алиша Соколовски рекомендовала стирать подушки четыре раза в год — при смене сезонов вчера в 16:16
Не наволочка, а обманка: что на самом деле копится в подушках за два года сна

Многие стирают простыни каждую неделю, но забывают о подушках. Почему это ошибка и как безопасно их очистить — пошаговая инструкция с советами экспертов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт: Kia Cerato страдает от проблем с катализатором и цепью ГРМ
Туризм
Путешественникам напомнили, какие вещи нужно брать с собой в хостел
Красота и здоровье
Главврач Анастасия Рубцова: грипп у детей часто вызывает осложнения и требует наблюдения врача
Спорт и фитнес
Упражнения для подтягиваний: укрепляем спину и плечи для результата
Красота и здоровье
Первые признаки простуды требуют покоя, жидкости и лёгкой пищи для восстановления
Еда
Торт из тыквы со сметанным кремом сохраняет влажность, нежную текстуру и аромат
Авто и мото
Автоэксперт: зимой аккумулятор может разрядиться даже при исправной батарее
Садоводство
Поздняя посадка пионов в ноябре обеспечивает низкую цену и хорошее укоренение весной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet