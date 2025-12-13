Мороз без предупреждения: Москва проснулась в другой погодной реальности

Ночная смена погоды в столице оказалась резкой и наглядной: после затяжного тепла Москва за несколько часов вернулась к зимнему сценарию с морозом и свежим снегом. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на данные метеорологов и комментарии профильных специалистов.

Снег и резкое похолодание

За минувшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до двух сантиметров снега, а температура воздуха снизилась сразу на 10 градусов, опустившись до -5. Прогнозы синоптиков подтвердились: европейская мягкая зима уступила место более привычной для декабря погоде. По оценкам специалистов, до конца суток снегопад продолжится и может добавить ещё около сантиметра снежного покрова.

Чего ждать в ближайшие дни

Главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что морозная погода сохранится в регионе до вторника. Затем ожидается постепенное потепление: днём температура может подниматься до +3 градусов, а ночью не опускаться ниже нуля. При этом выпавший снег, по её словам, начнёт таять.

"Выпавший снег растает. Однако тепла до +5 градусов, как было еще днем в пятницу, уже не будет", — рассказала главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она добавила, что волны потепления будут приходить почти до конца года, но без выраженного возвращения к аномальному теплу.

Погода до конца декабря и работа служб

По прогнозам синоптиков, последняя пятидневка декабря вновь принесёт в Москву морозную погоду и снегопады. Именно этот период, как ожидается, сформирует устойчивый зимний пейзаж к новогодним праздникам. Таким образом, кратковременные оттепели сменятся более традиционной для сезона погодой.

Тем временем городские службы уже перешли в усиленный режим. В субботу они непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, повторяя полный цикл уборки по мере выпадения осадков. Дополнительным фактором остаётся сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с, что требует повышенного внимания к безопасности на улицах.