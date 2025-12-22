Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Mos.ru by Фото: Юлия Иванко is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Центральный федеральный округ
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:30

После обеда — зима: понедельник готовит москвичам резкий погодный разворот

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в начале недели — Тишковец

Начало недели в столице будет сопровождаться резким ухудшением погодных условий и возвратом зимних признаков. Москвичей ждут осадки, понижение температуры и опасная обстановка на дорогах. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Влияние циклона и осадки

По словам синоптика, в течение понедельника Центральная Россия окажется под воздействием североатлантического циклона, центр которого располагается над Волго-Вятским регионом. К вечеру ситуация осложнится прохождением холодного атмосферного фронта, который усилит неустойчивость погоды.

В Москве ожидается облачность и кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега. Такие условия создадут предпосылки для ухудшения видимости и увеличения скользкости на дорогах, особенно в вечерние часы.

Температурный режим и гололедица

Днём температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от нуля до плюс двух градусов. Однако после 16:00 ожидается резкое похолодание — столбики термометров опустятся в отрицательную зону.

"В Москве ожидается облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега. Максимальная температура воздуха ноль — плюс два, а после 16 часов уйдут в "минус" — до минус одного — минус четырех, на дорогах образуется сильная гололедица", — рассказал Евгений Тишковец.

Ветер и атмосферное давление

Дополнительным фактором дискомфорта станет ветер. В течение дня он будет менять направление с западного на северо-западное и северное. Средняя скорость составит 5-10 метров в секунду, при порывах — до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление, напротив, начнёт расти и достигнет отметки 747 миллиметров ртутного столба.

