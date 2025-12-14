Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Прогулка с собакой
Прогулка с собакой
© unsplash.com by Richard Burlton is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:58

Морозы берут разгон: столицу РФ ждёт самая холодная ночь с начала сезона

Москвичей предупредили о первых десятиградусных морозах в ночь на 15 декабря

Погода в столичном регионе продолжает стремительно меняться, и ближайшая ночь может стать самым холодным эпизодом с начала зимы. Об этом сообщают синоптики, предупреждая жителей Москвы о заметном усилении морозов в ночь с воскресенья на понедельник.

Первые десятиградусные морозы

По прогнозам метеорологов, в предстоящую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус 10 градусов. Таким образом, столичный регион столкнётся с первыми в этом сезоне двузначными морозами. Об этом, в частности, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что похолодание будет более выраженным, чем в предыдущие ночи.

"Следующая ночь в столичном регионе ожидается еще более морозной — мы увидим на термометрах первые десятиградусные морозы", — написал метеоролог в своём Telegram-канале.

Самая холодная ночь зимы

По оценке синоптика Евгения Тишковца, предстоящая ночь станет самой холодной с начала зимнего сезона. При этом он подчеркнул, что такие температурные значения укладываются в климатическую норму для декабря и не являются экстремальными с точки зрения многолетних наблюдений.

Резкое понижение температуры связано с поступлением холодных воздушных масс, которые временно вытесняют более мягкую атлантическую погоду. В результате ночные морозы усиливаются, а дневные температуры также остаются отрицательными.

Январский характер погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание на то, что установившаяся в Москве погода скорее характерна для середины зимы. Он заявил, что температурный фон больше соответствует январю, чем декабрю.

"То есть это такая нормальная январская температура", — приводят слова синоптика в агентстве РИА Новости.

Ранее в ночь с субботы на воскресенье в Москве температура опускалась до минус 5,7 градуса, а в Подмосковье местами доходила до минус 7-8 градусов. Одновременно в регионе прошёл снегопад, и в отдельных районах высота снежного покрова достигла шести сантиметров, что усилило ощущение наступившей зимы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Белгороде зафиксировали максимальную цену сахара в 99 рублей — власти региона 07.12.2025 в 16:47
Сахарный маятник качнулся: почему цены в Белгороде живут по своим законам

В Белгородской области сахар продаётся по цене от 51,99 до 99 руб./кг — в зависимости от района разницу могут заметить даже в пределах одной области.

Читать полностью » Тульская область вошла в топ-3 по безналичной оплате проезда — СберТройка 06.12.2025 в 9:16
Тульская область обогнала почти всех: почему наличные в автобусах стали редкостью

Тульская область — среди лидеров России по безналичной оплате проезда. Кто обогнал регион и почему наличные в транспорте быстро теряют позиции?

Читать полностью » 05.12.2025 в 20:24
Лесники наткнулись на это редкое природное явление под Щёлково — нити льда расползлись по дереву, как живая ткань

Редкое явление в подмосковном лесу появилось благодаря тонкому сочетанию погодных условий и активности микроскопического грибка, сформировавшего хрупкие ледяные нити.

Читать полностью » Погода в Москве изменится 9 декабря из-за атлантического циклона — синоптик Позднякова 05.12.2025 в 20:05
Погода в Москве готовит сюрприз: 9 декабря всё будет иначе, чем ждут горожане

Сырая декабрьская погода в Москве начнёт меняться: атлантический циклон вытесняет антициклон, обещая сначала снег, а затем неожиданный переход к дождю.

Читать полностью » На Смоленщине подключили к 04.12.2025 в 22:37
Дом культуры вместо торгового центра: Пушкинская карта перетягивает молодежь на сторону искусства

Смоленская область расширяет участие в программе «Пушкинская карта»: более ста учреждений подключены, а культурная афиша должна пополниться новыми событиями.

Читать полностью » Смоленская область ввела выплаты на покупку угля и дров ветеранам СВО 04.12.2025 в 22:18
Смоленская область запускает поддержку, которая меняет жизнь тех, кто вернулся с фронта

С 1 января в Смоленской области начнёт действовать новая мера поддержки ветеранов СВО: участникам спецоперации, проживающим в домах с печным отоплением, будет предоставляться ежегодная выплата на покупку дров и угля.

Читать полностью » В Москве на Ленинском проспекте спасли застрявшего в унитазе мужчину 04.12.2025 в 15:21
Утренний ритуал превратился в квест: москвич стал пленником собственного унитаза

В Москве мужчина застрял ногой в унитазе и смог спастись только благодаря телефону: МЧС приехало и освободило его из сантехнической ловушки.

Читать полностью » Автосалон в Москве занял общественную парковку под стоянку машин 04.12.2025 в 11:31
Парковка превратилась в автосвалку: москвичи полгода воюют с салоном, заполнившим двор десятками машин

Жители на юго-востоке Москвы жалуются: автосалон «Рольф Восток» превратил общественную парковку в стоянку для машин без номеров и мешает движению.

Читать полностью »

Новости
Мир
Уиткофф прибыл в Берлин для переговоров с Зеленским — Associated Press
Мир
Зеленский признал наличие компромиссов в мирном плане по Украине
Красота и здоровье
Телефон следует класть экраном вниз для снижения тревожности — психологи
Мир
Зеленский сообщил об отсутствии реакции США на новые мирные инициативы Киева
Еда
В тесто для вареников нужно добавлять растительное масло — кулинары
Авто и мото
Масло в муфте густеет на морозе и снижает отклик полного привода — автоэксперт
Садоводство
Январский посев петунии сокращает срок до появления бутонов — садоводы
Наука
Учёные связали миграцию WASP-107b с влиянием внешней планеты — астроном Пиоль-Горайеб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet