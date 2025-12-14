Морозы берут разгон: столицу РФ ждёт самая холодная ночь с начала сезона

Погода в столичном регионе продолжает стремительно меняться, и ближайшая ночь может стать самым холодным эпизодом с начала зимы. Об этом сообщают синоптики, предупреждая жителей Москвы о заметном усилении морозов в ночь с воскресенья на понедельник.

Первые десятиградусные морозы

По прогнозам метеорологов, в предстоящую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус 10 градусов. Таким образом, столичный регион столкнётся с первыми в этом сезоне двузначными морозами. Об этом, в частности, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что похолодание будет более выраженным, чем в предыдущие ночи.

"Следующая ночь в столичном регионе ожидается еще более морозной — мы увидим на термометрах первые десятиградусные морозы", — написал метеоролог в своём Telegram-канале.

Самая холодная ночь зимы

По оценке синоптика Евгения Тишковца, предстоящая ночь станет самой холодной с начала зимнего сезона. При этом он подчеркнул, что такие температурные значения укладываются в климатическую норму для декабря и не являются экстремальными с точки зрения многолетних наблюдений.

Резкое понижение температуры связано с поступлением холодных воздушных масс, которые временно вытесняют более мягкую атлантическую погоду. В результате ночные морозы усиливаются, а дневные температуры также остаются отрицательными.

Январский характер погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание на то, что установившаяся в Москве погода скорее характерна для середины зимы. Он заявил, что температурный фон больше соответствует январю, чем декабрю.

"То есть это такая нормальная январская температура", — приводят слова синоптика в агентстве РИА Новости.

Ранее в ночь с субботы на воскресенье в Москве температура опускалась до минус 5,7 градуса, а в Подмосковье местами доходила до минус 7-8 градусов. Одновременно в регионе прошёл снегопад, и в отдельных районах высота снежного покрова достигла шести сантиметров, что усилило ощущение наступившей зимы.