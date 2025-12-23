Без снега, но с морозом: какая погода ждёт Москву 23 декабря

Начало недели в столице пройдёт под знаком устойчивых морозов и зимней облачности. Существенных осадков синоптики не ожидают, однако температурный фон останется заметно ниже нуля, особенно в ночные часы. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Погода в Москве 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, в Москве установится облачная погода с прояснениями. Осадки практически не ожидаются. Основным погодным фактором станут морозы, которые сохранятся на протяжении всего дня.

По данным Гидрометцентра, в дневные часы температура воздуха в столице составит от -11 до -9 градусов. Даже при появлении прояснений потепления не ожидается.

Похолодание ночью и давление

В ночь на 24 декабря морозы усилятся. Температура в Москве может опуститься до -16 градусов, что потребует повышенного внимания к погодным условиям, особенно в утренние часы.

Ветер прогнозируется северо-западный и северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится повышенным и составит около 754 миллиметров ртутного столба.

Обстановка в Подмосковье

В Московской области температурный фон окажется более контрастным. Днём в регионе ожидается от -13 до -8 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до -19 градусов.