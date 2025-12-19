Сначала снег, потом морозы: столицу ждёт неприятный погодный поворот

Погода в столичном регионе в ближайшие дни резко сменит характер и напомнит о полноценной зиме. После относительно мягких условий москвичей ждут осадки и заметное понижение температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в комментарии РИА Новости.

Осадки и похолодание в начале недели

По словам синоптика, в понедельник Москва окажется в тыловой части циклона. В этот день ожидаются заряды мокрого снега и снега, а температура воздуха будет держаться около нуля градусов. Уже к вечеру начнется вторжение холодных воздушных масс.

"В понедельник в тылу циклона пройдут заряды мокрого снега и снега, (температура) около нуля, а к вечеру начнется вторжение полярного холода, температура понизится до минус одного — минус четырех, на дорогах гололедица. На земле сформируется снежный покров высотой два — три сантиметра", — рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Усиление антициклона и рост морозов

Во вторник, как отметил Тишковец, на погодные условия начнет влиять усиливающийся антициклон. Осадки постепенно прекратятся, и в Москве установится более ясная погода. Однако вместе с этим продолжится снижение температуры воздуха.

В течение суток столбики термометров опустятся до минус 5 — минус 10 градусов. Погодная ситуация станет более стабильной, но значительно холоднее, чем в начале недели.

Самые холодные дни — к середине недели

К среде морозы в столице усилятся еще заметнее. По прогнозу синоптика, температура воздуха может опуститься до минус 9 — минус 14 градусов.