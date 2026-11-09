Ноябрь решил удивить Москву: вот какой день резко изменит погоду

В ближайшие дни жителей столичного региона ожидает повышение температуры воздуха выше климатической нормы, однако называть такие изменения экстремальными некорректно, заявила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Специалист подчеркнула в беседе с NewsInfo, что текущие показатели уже превышают средние многолетние значения, но не достигают критических отметок.

Ранее сообщалось, что 9 ноября в Москве установилась облачная погода с дневной оттепелью до +6 градусов при западном ветре со скоростью 4-9 м/с. Согласно сводкам, ночные температуры в этот период колебались в диапазоне от -2 до +3 градусов, что подтверждало общую тенденцию на сохранение мягких условий.

По словам эксперта, в предстоящую пятницу температура действительно превысит норму почти на пять градусов, однако настоящие экстремальные аномалии сейчас фиксируются не в Подмосковье, а в Восточной Сибири. В частности, на юге Красноярского края отклонение от нормы достигнет 8-9 градусов. В Москве же до середины недели сохранится ровный характер погоды без существенных осадков с дневными показателями в районе плюс четырех-шести градусов.

"Минимальная температура 0…+5 градусов, то есть останется положительная, дневная температура — +4…+9 градусов, но мы не почувствуем всплеска тепла. Усилится ветер, порывы 12-14 м/с днем, температура будет на уровне 5-6 градусов, не более того. Практически как сегодня", — отметила Позднякова.

Ситуация начнет меняться в четверг, когда местами пройдут небольшие смешанные осадки, а ночные температуры по региону опустятся до -1…+4 градусов. Специалисты отмечают, что нередко первый снег может застать врасплох при резкой смене воздушных масс. Самым дождливым днем станет пятница, 13-е число, когда за светлое время суток может выпасть до 10 миллиметров влаги. Несмотря на рост столбиков термометров, последующая волна тепла не прогнозируется — после пика в конце недели начнется постепенное похолодание.

"Ровная погода до пятницы включительно. Вторник и среда без осадков. Температура воздуха на 2-3 градуса выше климатической нормы", — пояснила специалист.

Метеорологи внимательно следят за тем, как климатические изменения влияют на продолжительность сезонов в центральной части страны. Часто даже незначительные климатические аномалии воспринимаются обывателями как погодные рекорды, хотя с научной точки зрения они остаются в рамках допустимых флуктуаций.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов

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