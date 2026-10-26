Зима сделает пробный заход: первый снег придет в центр Россию раньше, чем многие успеют подготовиться

Первые зимние осадки могут накрыть центральные регионы страны уже во второй половине следующей недели, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Метеоролог поделился прогнозом на ближайшие дни в комментарии для NewsInfo.

Ранее поступали сообщения о том, что в столичном регионе ноябрь начнется с заметного похолодания. В начале последнего осеннего месяца ударят первые ощутимые заморозки и пройдет снег, температура в Москве и области может опуститься до -2 градусов.

Метеоролог уточнил, что ожидаемые осадки в конце следующей недели будут носить кратковременный характер и вряд ли приведут к формированию устойчивого снежного покрова. На фоне общей климатической нестабильности метеорологи часто фиксируют изменения климата, влияющие на привычные сроки наступления зимы.

"Это не значит, что снег выпадет и будет лежать. Просто пройдет снег. Он может даже и ложиться на землю не будет", — отметил Леус.

Специалист подчеркнул, что говорить о формировании постоянных сугробов пока преждевременно. Даже если столбики термометров поползут вниз, первый снег, скорее всего, быстро растает. Стоит отметить, что нередко неприятные повороты погоды происходят из-за резкой смены воздушных масс.

Тем не менее, эксперты стараются избегать долгосрочных прогнозов на срок более двух недель из-за их низкой точности. Часто после заморозков в регион возвращается солнечный сценарий, отодвигающий начало климатической зимы. Осенние аномалии диктуют свои правила, делая каждый прогноз индивидуальным.

"Мы с вами разговариваем про период, который составляет две недели. Это все равно что о погоде на 8 Марта говорить", — пояснил специалист.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова

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