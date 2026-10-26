Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зима, подмосковье, снег
Зима, подмосковье, снег
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under All Rights Reserved
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:54

Зима сделает пробный заход: первый снег придет в центр Россию раньше, чем многие успеют подготовиться

Первые зимние осадки могут накрыть центральные регионы страны уже во второй половине следующей недели, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Метеоролог поделился прогнозом на ближайшие дни в комментарии для NewsInfo.

Ранее поступали сообщения о том, что в столичном регионе ноябрь начнется с заметного похолодания. В начале последнего осеннего месяца ударят первые ощутимые заморозки и пройдет снег, температура в Москве и области может опуститься до -2 градусов.

Метеоролог уточнил, что ожидаемые осадки в конце следующей недели будут носить кратковременный характер и вряд ли приведут к формированию устойчивого снежного покрова. На фоне общей климатической нестабильности метеорологи часто фиксируют изменения климата, влияющие на привычные сроки наступления зимы.

"Это не значит, что снег выпадет и будет лежать. Просто пройдет снег. Он может даже и ложиться на землю не будет", — отметил Леус.

Специалист подчеркнул, что говорить о формировании постоянных сугробов пока преждевременно. Даже если столбики термометров поползут вниз, первый снег, скорее всего, быстро растает. Стоит отметить, что нередко неприятные повороты погоды происходят из-за резкой смены воздушных масс.

Тем не менее, эксперты стараются избегать долгосрочных прогнозов на срок более двух недель из-за их низкой точности. Часто после заморозков в регион возвращается солнечный сценарий, отодвигающий начало климатической зимы. Осенние аномалии диктуют свои правила, делая каждый прогноз индивидуальным.

"Мы с вами разговариваем про период, который составляет две недели. Это все равно что о погоде на 8 Марта говорить", — пояснил специалист.
Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оптогенетика обещает переворот в медицине: почему громкий прорыв спустя годы может оказаться пустышкой 06.10.2026 в 14:06

Биолог Сергей Савельев прокомментировал NewsInfo вручение Нобелевской премии за исследования в области оптогенетики.

Читать полностью » Школьные учебники могут стать тоньше на треть: почему такая разгрузка знаний обойдется дороже 06.10.2026 в 13:35

Эксперт по образованию Сергей Комков предостерег NewsInfo, что упрощение учебных программ может негативно сказаться на интеллекте школьников.

Читать полностью » Из региональной лаборатории на федеральную площадку: ученые продолжат работу на Конгрессе в Петербурге 05.10.2026 в 12:38

Более 100 ученых и экспертов из 26 регионов России приняли участие в ростовском мероприятии-спутнике VI Конгресса молодых ученых. Главной темой трехдневной работы стало устойчивое развитие Приазовья.

Читать полностью » Человечество готовится покинуть Землю: главная проблема будущих колонистов оказалась не в технологиях 02.10.2026 в 15:56

Физик Марат Абубекеров рассказал NewsInfo, как на пути к обитаемым базам на Луне и Марсе может встать биологическая несовместимость человека с новыми условиями.

Читать полностью » Акулы добрались до Азовского моря: что теперь ждет отдыхающих 02.10.2026 в 13:52

Океанолог Сергей Мухаметов прокомментировал NewsInfo появление акул-катранов в Азовском море.

Читать полностью » Популяция медведей вышла из равновесия: почему простое решение вопроса способно создать новую проблему 01.10.2026 в 11:44

Дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал NewsInfo предложение вычеркнуть медведей из региональных Красных книг.

Читать полностью » Океан становится горячее: чем миру грозит новый Эль-Ниньо 25.09.2026 в 17:21

Климатолог Андрей Киселев рассказал NewsInfo, как экстремальное потепление в Тихом океане привело к новым вызовам для экологии и сельского хозяйства.

Читать полностью » Октябрь заставит чаще смотреть в небо: метеорные потоки покажут то, что легко пропустить из окна 21.09.2026 в 17:14

Ученый Натан Эйсмонт назвал NewsInfo октябрь станет месяцем, когда небо порадует ценителей астрономии редкими метеорными потоками и яркими планетами.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Холод запускает неприятные процессы у корней волос: при какой температуре шапка становится необходимой
Общество
Бабушкин гардероб внезапно стал моднее дорогих бутиков: эти старые вещи снова на пике популярности
Недвижимость
Льготная ипотека помогает одним, но отдаляет квартиры от других: Набиуллина указала на проблему
Авто и мото
В России техосмотр ужесточают, а в США от него отказываются: американцы выбрали другой контроль
Нижегородская область
Миллион шагов по древним камням: летний маршрут по стене нижегородского кремля закроют 5 ноября
Орловская область
Гул в темноте оказался всего лишь паром: энергетики Орла извинились за ночь, полную страха
Еда
Идеальный завтрак начинается не с яичницы: простая формула помогает сделать утреннюю еду полноценной
Питомцы
Ветеринары на Сахалине сделали то, что пока редкость для России: почему такие операции почти не проводят
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet