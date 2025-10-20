Влажное затишье перед зимой: Москву ждёт неделя без солнца, но и без холода

Жителям столицы стоит запастись зонтами — предстоящая неделя, по словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, будет по-осеннему серая, но относительно тёплая.

В понедельник, 20 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с кратковременными моросящими осадками. Вечером возможен дождь, а утром вторника — туман и дымка.

Температура днём составит +6…+9 °C, ночью — +2…+5 °C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, атмосферное давление — около 748 мм рт. ст.

"Неделя ожидается по-октябрьски ненастной, но относительно тёплой — каждый день будет накрапывать небольшой дождь. Снега, заморозков и гололедицы не будет", — уточнил Евгений Тишковец.

Ближе к выходным осадки усилятся, однако температура воздуха повысится до +7…+10 °C. По словам синоптика, температурный фон останется близким к климатической норме октября, местами с небольшим превышением.