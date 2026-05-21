© unsplash.com by S. Glisch is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ирина Малова Опубликована 21.05.2026 в 13:21

Жара в Москве закончится резко: вот когда грозовой фронт принесет майскую прохладу

Аномальная майская жара в столичном регионе стремительно подходит к своему логическому завершению, уступая место более умеренным погодным условиям, рассказал изданию NewsInfo метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Специалист пояснил, что в ближайшие дни характер атмосферных процессов существенно изменится из-за прохождения холодного фронта.

Эксперты часто анализируют влияние антициклонов на формирование температурных аномалий в центральной части страны.

Завтрашний день станет последним этапом текущего потепления, когда столбики термометров в Москве еще успеют подняться до летних значений, рассказал синоптик.

"Завтра с утра еще успеет нас нагреть солнышко до тридцати градусов тепла. Но уже в первой половине дня запад области накроет грозовая облачность, а во второй половине дня Москву, точнее, ближе к вечеру Москву. После прохождения этого фронта температура, конечно, понизится и станет более комфортной", — отметил метеоролог.

В пятницу и в течение выходных метеоусловия станут более благоприятными для жителей, говорит эксперт. Интенсивность осадков резко пойдет на спад, а температурный фон установится в пределах привычных для мая значений. Стоит напомнить, что изменение погодного сценария является нормой для весеннего периода в средних широтах.

"В пятницу, субботу и воскресенье будем в очень удобных и комфортных условиях. Дожди после прохождения фронта как-то быстро закончатся, если и будут, то очень короткие и не повсеместно, температура сразу станет более комфортной", — уточнил Шувалов.

Дневные показатели термометров опустятся до 21-24 градусов тепла, а ночные значения в воскресенье составят около 10-12 градусов, рассказал специалист. При этом эксперт указал, что текущее похолодание — это лишь этап перед более серьезной сменой воздушных масс. Уже к началу новой недели ожидается влияние очередного циклона, который принесет северо-западные ветра и дальнейшее снижение температуры.

Исследователи нередко подчеркивают, что весеннее похолодание способно временно прервать сезонную динамику прогрева. Подобные колебания температуры также напрямую связаны с тем, как природа меняет сценарий под воздействием различных атмосферных вихрей. В конечном счете, текущие климатические тренды показывают, что погода в стране меняет правила, делая сезоны более контрастными.

Проверено экспертом: Эксперт в области науки Алексей Кузнецов, Эксперт в области науки Ирина Соколова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

