Жара в Москве закончится резко: вот когда грозовой фронт принесет майскую прохладу

Аномальная майская жара в столичном регионе стремительно подходит к своему логическому завершению, уступая место более умеренным погодным условиям, рассказал изданию NewsInfo метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Специалист пояснил, что в ближайшие дни характер атмосферных процессов существенно изменится из-за прохождения холодного фронта.

Завтрашний день станет последним этапом текущего потепления, когда столбики термометров в Москве еще успеют подняться до летних значений, рассказал синоптик.

"Завтра с утра еще успеет нас нагреть солнышко до тридцати градусов тепла. Но уже в первой половине дня запад области накроет грозовая облачность, а во второй половине дня Москву, точнее, ближе к вечеру Москву. После прохождения этого фронта температура, конечно, понизится и станет более комфортной", — отметил метеоролог.

"В пятницу и в течение выходных метеоусловия станут более благоприятными для жителей, говорит эксперт. Интенсивность осадков резко пойдет на спад, а температурный фон установится в пределах привычных для мая значений.

"В пятницу, субботу и воскресенье будем в очень удобных и комфортных условиях. Дожди после прохождения фронта как-то быстро закончатся, если и будут, то очень короткие и не повсеместно, температура сразу станет более комфортной", — уточнил Шувалов.

Дневные показатели термометров опустятся до 21-24 градусов тепла, а ночные значения в воскресенье составят около 10-12 градусов, рассказал специалист. При этом эксперт указал, что текущее похолодание — это лишь этап перед более серьезной сменой воздушных масс. Уже к началу новой недели ожидается влияние очередного циклона, который принесет северо-западные ветра и дальнейшее снижение температуры.

