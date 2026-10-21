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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:37

Лето в Москве перестанет укладываться в календарь: климат готовит столице очередной сюрприз

Вероятность установления сорокаградусной жары в Москве в обозримом будущем стала реальностью из-за стремительного изменения климатических условий, сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что за последние полвека летний сезон в столичном регионе увеличился как минимум на две недели, в то время как зимний период продолжает сокращаться.

Ранее представители Российской академии наук указывали на то, что летний период в Москве может растянуться на пять месяцев. Специалисты допускают, что если динамика течений в Северной Атлантике не претерпит изменений, то уже через 10-15 лет экстремально высокие температуры в мегаполисе будут фиксироваться с мая по сентябрь.

Синоптик отметил, что текущие темпы потепления не имеют аналогов в истории метеонаблюдений, что вызывает серьезную обеспокоенность в профессиональном сообществе. По его словам, сентябрь прошлого года уже продемонстрировал аномальные показатели, фактически став полноценным летним месяцем. В современных условиях эксперты все чаще фиксируют, как скорость нагрева земной поверхности провоцирует новые экологические вызовы.

"Эта тенденция только набирает силу, будем ждать удлинения летнего сезона. Абсолютный максимум в Москве — 38,5 градусов. Осталось совсем недолго ждать и увидеть на термометре плюс сорок градусов", — пояснил Шувалов.

Метеоролог предупредил, что трансформация климата неизбежно повлечет за собой деградацию вечной мерзлоты, миграцию опасных микроорганизмов в нетипичные для них регионы и серьезные сбои в продовольственной безопасности.

Подобные погодные удары требуют от государства разработки и внедрения комплексных защитных доктрин. Одной из ключевых причин происходящего специалист назвал сохраняющийся объем антропогенного воздействия на атмосферу.

"Пока мы продолжаем выбрасывать парниковые газы в количестве, которое превышает емкость атмосферы, пока будет идти рост населения, рост его благосостояния, до тех пор выбросы не сбросятся и тенденция будет продолжаться", — подчеркнул эксперт.

На фоне этих процессов ученые фиксируют пугающе близкий пик выбросов, который может ускорить необратимые последствия для экосистем. Кроме того, климатологи отмечают, что текущее лето в России все чаще превращается в сезон экстремальных температурных крайностей и затяжных засух.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии Наталья Орлова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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