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© unsplash.com by Andrey Tikhonovskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:52

Бабье лето в Москве уже не вернется: октябрь готовит другой погодный сюрприз

Последним днем текущей волны тепла в столичном регионе станет пятница, после чего температурные показатели вернутся к климатической норме, сообщил NewsInfo ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус. Эксперт пояснил, что уже в ближайшие выходные комфортные погодные условия сменятся похолоданием, вызванным прохождением холодного атмосферного фронта.

Ранее сообщалось, что пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем недели в Подмосковье и столице. Воздух прогреется до плюс 17-18 градусов, что существенно превышает норму. Аномалия в этот период может достичь шести градусов на фоне переменной облачности.

По словам Леуса, грядущие выходные ознаменуются резким изменением метеоусловий. В регион придут кратковременные дожди и усилится ветер, что ознаменует окончание периода нетипичного тепла. Специалисты регулярно фиксируют, как климат уже не тот, что подтверждается резкими скачками температур. Если в пятницу термометры покажут значения, соответствующие середине сентября, то уже в субботу показатели упадут на 5-6 градусов.

"Если в пятницу температура будет максимальная около 17-18°C, что соответствует середине сентября, то в субботу в лучшем случае 11-13 градусов тепла. Температура понизится на 5-6° за сутки. В субботу-воскресенье станет гораздо холоднее", — пояснил эксперт.

Синоптик подчеркнул, что в настоящее время говорить о классическом бабьем лете уже не приходится, так как этот период обычно приходится на сентябрь или первую декаду октября. Однако, несмотря на похолодание в ближайшие дни, октябрь в целом обещает быть умеренно теплым.

Часто такие периоды характеризуются тем, что антициклон устроит почти летний сценарий, даже если это происходит кратковременно. По прогнозам, средняя температура месяца может превысить норму на 1-5 градусов.

"Похолодание не означает, что больше тепла не будет в октябре. Вполне возможно, что еще какая-то относительно теплая погода вернется. В целом октябрь прогнозируется теплым, но никаких рекордов не ожидается, он будет умеренно теплым", — отметил эксперт.

Метеоролог также уточнил, что приход холодного фронта — это закономерный процесс для середины осени. Даже если наблюдался значительный сентябрьский всплеск тепла, природа постепенно переходит к зимнему режиму. Метеорологи отмечают, что после прохождения осадков в выходные погода станет заметно менее комфортной для прогулок.

Нередко в это время года начинается другой сценарий с затяжными дождями. Тем не менее, надежда на возвращение коротких периодов потепления сохраняется до конца месяца. Важно помнить, что даже после заморозков снег и дождь сменятся теплом при смене воздушных масс.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова, эксперт в области науки Дмитрий Грачев

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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