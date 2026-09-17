Москва еще понежится в тепле: после солнечных выходных начнется другой сценарий

Резкая смена климатических условий и начало осенних дождей начнутся уже с понедельника, говорит метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. В беседе с NewsInfo специалист подчеркнула, что теплый период в московском регионе подходит к логическому завершению.

Предстоящие выходные станут последней возможностью насладиться комфортными значениями термометров перед приходом циклона, говорит синоптик. В субботу и воскресенье в Москве ожидается около 20 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже 10-12 градусов. При этом по области минимальные значения составят шесть градусов, что исключает риск ночных заморозков. Подобные погодные сценарии часто сопровождаются отсутствием осадков, создавая благоприятные условия для отдыха.

Ситуация начнет меняться в начале следующей недели, рассказала эксперт. Несмотря на то что в понедельник в городе еще сохранится относительное тепло, облачность и первые дожди ознаменуют переход к осеннему режиму. Переломным моментом метеорологи называют 23-е число.

"В понедельник еще будет тепло, а вот уже начиная с 23-го числа и дожди, и понижение температуры, дневная температура будет градусов тринадцать, не более того. Всякому лету будет конец", — рассказала Позднякова.

Характер осадков также изменится. По прогнозам синоптиков, это будут не скоротечные летние ливни, а более интенсивные и значимые для региона дожди. Ожидается, что за сутки может выпасть до десяти миллиметров влаги.

Эксперт отметила, что текущий температурный фон вызывает у горожан утомление из-за несоответствия календарному сезону. Зачастую в такие периоды лето выбирает мягкий сценарий, однако резкий переход к холоду может стать неожиданностью для тех, кто привык к яркому солнцу. После длительного прогрева воздуха подобные климатические аномалии воспринимаются организмом тяжелее.

Жителям рекомендуется подготовиться к перепадам атмосферного давления и влажности. Обычно такие процессы указывают на то, что погода резко меняет курс, окончательно закрывая летний сезон в центральной части России.

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