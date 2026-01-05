Эти улицы в центре Москвы временно закроют — водителям стоит быть готовыми

В первые дни января движение в центре Москвы будет скорректировано из-за религиозных мероприятий. Ограничения затронут несколько улиц вблизи знаковых городских пространств и продлятся до ночи. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Где и когда введут ограничения

В ГАИ уточнили, что временные меры связаны с проведением праздничных богослужений. Часть улично-дорожной сети будет закрыта для проезда в вечерние и ночные часы 6 и 7 января. Ограничения коснутся районов, прилегающих к Пречистенской набережной и Волхонке.

Согласно информации пресс-службы, движение транспорта будет ограничено с 16:00 6 января до 03:00 7 января на Соймоновском проезде — от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной. Кроме того, с 18:00 6 января до 03:00 7 января будет закрыта улица Волхонка на участке от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка.

"В связи с проведением праздничных богослужений будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети", — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Рекомендации для водителей

В ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой учитывать изменения при планировании поездок. Водителей призвали заранее выбирать альтернативные маршруты. Также в ГАИ напомнили о необходимости строго соблюдать требования и указания сотрудников Госавтоинспекции, работающих в местах ограничений.